Símtalið við Ingu skráð í skjalakerfi skólans Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 4. desember 2025 11:56 Ársæll Guðmundsson skólameistari Borgarholtsskóla. Skólameistari Borgarholtsskóla segist ekki vera í nokkrum vafa um það að Inga Sæland formaður Flokks fólksins hafi beitt sér fyrir því að skipunartími hans sem skólastjóra hafi ekki verið framlengdur. Þar hafi munað mestu um símtal frá ráðherra í janúar um týnt skópar barnabarns hennar. Greint var frá því í gær að Ársæll Guðmundsson skólameistari Borgarholtsskóla muni brátt ljúka störfum en hann tjáði starfsfólki í tölvupósti að Guðmundur Ingi Kristinsson menntamálaráðherra hefði ákveðið að auglýsa embættið laust til umsóknar. Samkvæmt svörum aðstoðarmanns ráðherra var það vegna breytinga á framhaldsskólakerfinu. Ársæll segist telja að Inga Sæland félags-og húsnæðismálaráðherra hafi beitt sér fyrir ákvörðuninni en símtal þeirra á milli um týnt skópar barnabarns hennar komst í fréttir í janúar. Þrennt komi til greina „Ef maður lítur til baka og spyr sig: Af hverju í ósköpunum er ég einn skólameistara beittur þessu ákvæði sem aldrei hefur verið beitt og búið var að lýsa því yfir að yrði ekkert beitt, og maður lítur til baka skoðar hvað það er, þá er það eina sem hefur komið upp þetta a stóra skólamál sem, Inga Sæland fór mikinn í fjölmiðlum um og bæði um, bæði skómálið og mig sem skólastjóra, sem er mjög óverðugt.“ Hann hafi auk þess gagnrýnt hugmyndir ráðherra um breytingar á framhaldsskólakerfinu og tjáð sig um stefnu gagnvart fötluðum nemendum. Ráðherra hafi á engum tímapunkti tjáð honum um óánægju með hans störf. „Þannig að ég dreg þessa ályktun, já. Að það hljóti að vera, en auðvitað þarf ráðherra sjálfur að svara fyrir þetta. Hann kom ekki á fundinn þegar ég fékk afhent þetta bréf og gaf mér ekkert færi á að eiga í einhverju samtali um mín störf eða af hverju hann, hefði komist að þessari niðurstöðu. Þannig að ég er mjög í lausu lofti náttúrulega.“ Inga hafi farið með rangt mál um símtalið Fréttastofa hefur sent menntamálaráðuneytinu fyrirspurn um skipan annarra skólameistara. Ársæll tjáði sig í fyrsta sinn efnislega um símtalið við Ingu í Morgunblaðinu í dag og sagði ráðherrann hafa hótað því að hafa samband við lögreglu og vísað til þess að hún hefði mikil ítök í lögreglunni. Fréttastofa ræddi málið við Ingu í janúar og var skrifað orðrétt: Varstu hvatvís í þessu símtali og minntist á það að þú hefðir sambönd sem ráðherra og jafnvel við lögregluna? „Nei, það gerði ég ekki. Það er orðum aukið,“ segir ráðherra. Hún kannist hins vegar við að hafa verið mjög ákveðin eins og henni væri eðlislægt. Amman hefði átt að hugsa sig betur um áður en hún tók upp símtólið. Frétt úr kvöldfréttum Sýnar um málið í janúar: Símtalið til á minnismiða Hann segist hafa ákveðið á sínum tíma að tjá sig ekki um símtalið, það væri ekki hagur neins, hvorki nemenda skólans né ráðherra. „Samt hélt Inga Sæland í framhaldinu áfram og sagði í einhverjum viðtölum hver væri ábyrgð skólastjórans og einhverjar fráleitar vangaveltur sem voru bara ósannindi. Samt ákvað ég að segja ekki neitt, til heilla fyrir nemendur og skólann og taldi engum greiða gerður en þegar nú er svona komið þá er bara rétt að alþjóð fái að vita hvernig þetta símtal var. Þannig að ráðamenn geta svo bara rætt það og ég trúi ekki öðru en að Inga Sæland segi satt og rétt frá.“ Er til upptaka af þessu símtali? „Það er engin upptaka en ég skráði símtalið strax á minnismiða sem er í skjalavistunarkerfi skólans eins og við gerum í svona og innihald þess. Þannig þetta er allt skráð í skjalakerfi skólans, allt þetta mál,“ segir Ársæll. „En mér þykir mjög leiðinlegt að einhver starfsmaður hjá mér hafi séð sér fært að brjóta trúnað gagnvart nemendum og skólanum því það eru allir bundnir þagnarskyldu sem vinna í skólum og með börn. Ég veit ekkert hvaða starfsmaður það er sem gerði þetta og sagði meira að segja að ég hefði haldið einhverjar ræður á kaffistofu skólans og svo framvegis sem er ekki rétt en við ræddum þetta innan skólans að sjálfsögðu, þetta er stórmál.“ Flokkur fólksins Skóla- og menntamál Framhaldsskólar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Innlent Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Innlent Óttast að framtíð gamla Vesturbæjarins sé í húfi Innlent Tjáir sig um símtalið margfræga: „Hún var ekki í neinu jafnvægi“ Innlent Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Erlent Koma Ársæli til varnar og telja ráðherra refsa honum fyrir skoðanir sínar Innlent Símtalið við Ingu skráð í skjalakerfi skólans Innlent Ekki á leið í framboð í borginni og hugsi yfir „óskalista“ ríkisstjórnarinnar Innlent Veltir upp afleiðingunum hefði móðirin farið í hjartastopp í bænum Innlent Ungliðar undirrita drengskaparheit Innlent Fleiri fréttir Íslenskur maður á níræðisaldri lést á Fjarðarheiði Þungt yfir Austfirðingum í dag Símtalið við Ingu skráð í skjalakerfi skólans Skólameistari ósáttur og hörð átök á þingi Ungliðar undirrita drengskaparheit Enn skorað á Willum Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Grætur Fjarðarheiðargöng og vísar til banaslyssins Karlar telja hlutverkaskiptin jafnari Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Koma Ársæli til varnar og telja ráðherra refsa honum fyrir skoðanir sínar Ekki á leið í framboð í borginni og hugsi yfir „óskalista“ ríkisstjórnarinnar Ekki brotið á matráði sem var sagt upp störfum í fæðingarorlofi Stefna á að opna Gunnarsholt um áramót og styttist í svör um Garðabæ Tjáir sig um símtalið margfræga: „Hún var ekki í neinu jafnvægi“ Óttast að framtíð gamla Vesturbæjarins sé í húfi Veltir upp afleiðingunum hefði móðirin farið í hjartastopp í bænum Segir göng undir Fjarðarheiði ekki fjárhagslega forsvaranleg Tólf ára börn í áfengis- og vímefnavanda Földu stórfellt magn fíkniefna í alls konar leynihólfum Banaslys á Fjarðarheiði Hættir sem ritstjóri Kastljóss Yngri börn með vímuefnavanda og „þöggun“ skólameistara Maðurinn er fundinn Sneypuför í Teslubrunamáli kostar ríkið ellefu milljónir Ekkert verður af áttafréttum Einn slasaðist alvarlega í bílslysinu Hegðun ráðherra „ekki bara forkastanleg, hún er hættuleg“ Fór yfir fangaklefa á Vesturlandi: Hálf hurð á baðherberginu og klefinn of lítill Fjarðarheiði lokuð vegna umferðarslyss Sjá meira