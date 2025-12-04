Enn skorað á Willum Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 4. desember 2025 11:24 Willum Þór Þórsson forseti ÍSÍ og Framsóknarmaður. Vísir/Anton Brink Fulltrúaráð Framsóknarfélaganna í Kópavogi hefur samþykkt ályktun þar sem skorað er á Willum Þór Þórsson, forseta ÍSÍ og fyrrverandi ráðherra og þingmann flokksins, að bjóða sig fram til formennsku í Framsókn á næsta flokksþingi sem haldið verður í febrúar. Þetta kemur fram í tilkynningu. Áður höfðu Framsóknarmenn í Garðabæ og Skagafirði skorað á Willum að bjóða sig fram. Sigurður Ingi Jóhannsson formaður flokksins hefur tilkynnt að hann ætli að stíga til hliðar á flokksþinginu. „Framsóknarfólk í Kópavogi er sammála um að Willum Þór sé fullkominn kostur í formennsku flokksins og nákvæmlega það sem Framsókn þarf á þessum mikilvæga tímapunkti í sögu flokksins,“ segir í tilkynningunni. „Framsókn þarf að blása til sóknar með skýrum markmiðum og áherslum og með grunngildi flokksins að leiðarljósi. Á þessum tímamótum í Framsókn þarf að styrkja trú fólks á verkefninu og það er enginn betur til þess fallinn en auðmjúkur og öflugur leiðtogi eins og Willum Þór til að leiða flokkinn – reynslumikill stjórnmálamaður sem nýtur trausts um land allt.“ Willum hefur sagst íhuga framboð. Lilja Alfreðsdóttir fyrrverandi ráðherra og þingmaður flokksins hefur sömuleiðis verið orðuð við framboð til formanns. Framsóknarfólk í Reykjavík hefur skorað á hana að taka formannsslaginn. Þá hefur Ingibjörg Isaksen þingflokksformaður sagt ýmsa hafa komið að orði við sig um framboð. Hún hefur þó sagt of snemmt að taka afstöðu til framboðs og hið sama má segja um Willum og Lilju. Öll þrjú liggja undir feldi. Framsóknarflokkurinn Kópavogur Mest lesið Óttast að framtíð gamla Vesturbæjarins sé í húfi Innlent Tjáir sig um símtalið margfræga: „Hún var ekki í neinu jafnvægi“ Innlent Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Erlent Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Innlent Koma Ársæli til varnar og telja ráðherra refsa honum fyrir skoðanir sínar Innlent Ekki á leið í framboð í borginni og hugsi yfir „óskalista“ ríkisstjórnarinnar Innlent Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Innlent Veltir upp afleiðingunum hefði móðirin farið í hjartastopp í bænum Innlent Ekki brotið á matráði sem var sagt upp störfum í fæðingarorlofi Innlent Hættir sem ritstjóri Kastljóss Innlent Fleiri fréttir Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Grætur Fjarðarheiðargöng og vísar til banaslyssins Karlar telja hlutverkaskiptin jafnari Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Koma Ársæli til varnar og telja ráðherra refsa honum fyrir skoðanir sínar Ekki á leið í framboð í borginni og hugsi yfir „óskalista“ ríkisstjórnarinnar Ekki brotið á matráði sem var sagt upp störfum í fæðingarorlofi Stefna á að opna Gunnarsholt um áramót og styttist í svör um Garðabæ Tjáir sig um símtalið margfræga: „Hún var ekki í neinu jafnvægi“ Óttast að framtíð gamla Vesturbæjarins sé í húfi Veltir upp afleiðingunum hefði móðirin farið í hjartastopp í bænum Segir göng undir Fjarðarheiði ekki fjárhagslega forsvaranleg Tólf ára börn í áfengis- og vímefnavanda Földu stórfellt magn fíkniefna í alls konar leynihólfum Banaslys á Fjarðarheiði Hættir sem ritstjóri Kastljóss Yngri börn með vímuefnavanda og „þöggun“ skólameistara Maðurinn er fundinn Sneypuför í Teslubrunamáli kostar ríkið ellefu milljónir Ekkert verður af áttafréttum Einn slasaðist alvarlega í bílslysinu Hegðun ráðherra „ekki bara forkastanleg, hún er hættuleg“ Fór yfir fangaklefa á Vesturlandi: Hálf hurð á baðherberginu og klefinn of lítill Fjarðarheiði lokuð vegna umferðarslyss Eldur í bíl á Reykjanesbraut Forsætisráðherra segir breytt plan ekki hygla neinum Fær ekki framlengingu í Borgó „þvert á allar hefðir“ Fjórir handteknir fyrir að smygla gríðarlegu magni fíkniefna Samgönguáætlun „gífurleg vonbrigði“ fyrir Múlaþing Skíthræddum unglingum ógnað af grímuklæddum gengjum Sjá meira