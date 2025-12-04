Allt ætlaði um koll að keyra á Alþingi í morgun þegar þingmenn stjórnarandstöðunnar lýstu yfir óánægju sinni með að Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra, hefði verið tekinn af lista yfir ráðherra sem sitja áttu fyrir svörum í óundirbúnum fyrirspurnartíma, einmitt þegar þeir ætluðu að spyrja hann út í embættisfærslur hans í máli skólameistara Borgarholtsskóla. Í ljós kom að ráðherrann liggur á sjúkrahúsi og gat því ekki mætt í þingið. Umræður undir liðnum fundarstjórn forseta héldu þó áfram lengi vel og loks spurði forsætisráðherra forseta Alþingis hvort ekki væri hægt að „stoppa þetta.“
„Allir sem lesa þessa umfjöllun þeir vita að það er eitthvað stórkostleg að hjá ráðherrum Flokks fólksins,“ sagði Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins sem steig fyrstur í pontu við upphaf þingfundar í morgun, og vísaði þar í viðtal Morgunblaðsins við Ársæl Guðmundsson, fráfarandi skólameistara Borgarholtsskóla.
Fleiri þingmenn, þar á meðal Ingibjörg Isaksen og Guðlaugur Þór Þórðarson tóku undir og lýstu alvarlegum áhyggjum sínum af embættisfærslum ráðherrans í málinu.
Ítrekað svaraði Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, á þá leið að umrætt mál ætti ekki erindi við fundarstjórn forseta en það var ekki fyrr en þrír þingmenn höfðu kvatt sér hljóðs um málið sem Þórunn upplýsti að ráðherrann hafi forfallast þar sem hann væri á sjúkrahúsi.
Fleiri þingmenn stigu í ræðustól og færðu þá Guðmundi Inga batakveðjur en héldu áfram að gagnrýna embættisfærslur hans í máli skólameistarans.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra kvaddi sér loks hljóðs þar sem hún upplýsti að ráðherrann væri ekki alvarlega veikur.
„Það er ekki gott að við séum að ræða heilsufar einstakra ráðherra í pontu. Við vissum ekki komandi inn í þennan þingsal í morgun og inn í fundarstjórn að þetta yrði til umræðu með þessum hætti. Það er ekki um alvarlegt mál að ræða, ég vil bara að það komi fram hér svo það sé engin óþarfa dramatík um stöðu ráðherra. En það er vissulega svo að hann þurfti að fara á spítala í nokkra daga, það er búið að gera mjög eðlilegar ráðstafanir fyrir því. Svona aðstæður bara koma upp og þetta er óviðráðanlegt,“ sagði Kristrún.
Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, var næst í ræðustól og ljóst er að ræða Kristrúnar féll ekki í kramið hjá henni.
„Mig langar til að taka undir batakveðjur til hæstvirts barna- og menntamálaráðherra. Slík ósmekklegheit af hæstvirtum forsætisráðherra að dylgja okkur um það að vera hér að ræða heilsufar hæstvirts ráðherra. Ósmekklegheit,“ sagði hún og virtist valda nokkurri óánægju þingmanna, miðað við hróp og köll sem heyrðust úr þingsalnum.
Þá má sjá og heyra Kristrúnu beina orðum sínum að Þórunni og spyrja hana hvort ekki væri hægt að „stoppa þetta“, með tilheyrandi handahreyfingu. Myndskeiðið hér að neðan sýnir ræðu Kristrúnar og svo Diljár:
Því næst stóð Kristrún upp og gekk úr mynd, á meðan Diljá sneri sér að henni og sagði „Ég er með orðið.“
Diljá Mist nýtti afganginn af ræðutíma sínum til þess að minna á mikilvægi eftirlitshlutverks Alþingis.
„Ráðherrarnir sitja hér í okkar skjóli. Hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra er sömuleiðis borinn þungum sökum af virðingarmanni í íslensku menntakerfi og fjarvera þess ráðherra, sem ég dreg ekki í efa að hafi lögmæt forföll, er tilfinnanleg. Ef einhvern tímann var tilefni til að fyrir Umboðsmann Alþingis til að stíga inn í þá er það núna, þótt hæstvirtum forsætisráðherra finnist þetta ekki alvarlegt mál. Mig langar til að hvetja forseta til að hlutast til um að viðkomandi ráðherrar verði hér til svara um leið og færi gefst.“
Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, fann sig knúinn til þess að gera athugasemd við spurningu Kristrúnar, áður en hann beindi til hennar fyrirspurn í óundirbúna fyrirspurnatímanum, sem Guðmundur Ingi komst ekki í.
„Þegar háttvirtur þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir var í pontu áðan þá skildi ég það nú þannig að hæstvirtur forsætisráðherra hefði hreinlega verið að gefa forseta skipanir um hvernig hér skyldi haga þingfundi. Frú forseti, ég vil lýsa því yfir að ég hef fullt traust á forseta og treysti því að hann sé forseti alls þingsins.“