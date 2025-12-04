Lögmaður Ársæls Guðmundssonar skólameistara Borgarholtsskóla sendi Guðmundi Inga Kristinssyni, mennta- og barnamálaráðherra, bréf í dag þar sem hann óskaði skýringa á ákvörðun ráðherra um að auglýsa starf hans. Hún beri vott um valdníðslu.
Fyrir bréfinu er skrifaður Arnar Þór Stefánssonar, lögmaður hjá Lex, en Ársæll hefur falið honum að gæta hagsmuna hans. Í bréfinu kemur fram að Ársæll andæfi ákvörðuninni og vinnubrögðum henni tengdum harðlega. Furðu er lýst á því að ráðherra hafi ekki sjálfur verið viðstddur fundinn þar sem Ársæli var tilkynnt um að embætti hans yrði auglýst laust til umsóknar.
Á nefndum fundi hafi engar aðrar skýringar verði gefnar fyrir ákvörðuninni en þær að ráðherrann mætti þetta lögum samkvæmt. Eftir á hafi sú skýring verið gefin að ákvörðunina mætti rekja til breytinga á framhaldsskólakerfinu og svæðiskrifstofum og óvissu þeim tengdum. Lögmaðurinn gefur ekki fyrir fyrir þessar skýringar enda hafi aðrir skólameistarar ekki þurft að sæta ákvörðun sem þessari.
Í bréfinu eru þær skýringar raktar sem lögmaðurinn og umbjóðandi hans, Ársæll Guðmundsson, telja þær rökréttustu. Fyrst eru tekin fram átök Ársæls og Ingu Sæland félagsmálaráðherra varðandi skómálsins svonefnda og gagnrýni hans á áform ráðherra um fyrirhugaðar breytingar á framhaldsskólastigi.
„Leggja verður til grundvallar, þar til annað kemur í ljós, að þetta séu í reynd ástæður þess að ráðherra tekur áðurnefnda ákvörðun nú. Þarf ekki að fjölyrða um að stjórnsýsla þessi, ef rétt reynist, fer gróflega gegn grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins um réttmæti, meðalhóf og jafnræði. Í reynd fullkomin valdníðsla,“ segir lögmaðurinn í bréfi sínu.
Með vísan til þessa óskar lögmaðurinn ítarlegra skýringa á ákvörðuninni. Auk þess sem öll gögn er lágu ákvörðuninni til grundvallar verði afhent, sem og afrit af fundargerð af fund þeim sem ákvörðunin var tilkynnt á. Einnig er óskað allra samskipta menntamálaráðherra við Ingu Sæland húsnæðis- og félagsmálaráðherra og aðra ráðherra í tengslum við og í aðdraganda þessarar ákvörðunar.
Ársæll áskilur sér allan rétt, verði ákvörðunin ekki afturkölluð, þar á meðal að höfða mál til ógildingar hennar og/eða fjártjóns- og miskabætur vegna hennar. Lögmaðurinn tekur sérstaklega fram að hann áskilji sér rétt til að leggja fram beiðni um að leidd verði vitni fyrir dóm, þar á meðal ráðherrar, að viðlagðri refsiábyrgð um rangan framburð. Þetta yrði gert til að freista þess að komast að raun um hver í reynd voru atvik að baki þessari ákvörðun.