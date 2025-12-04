Innlent

Hand­tekinn eftir slags­mál á Lauga­vegi

Samúel Karl Ólason skrifar
Einn var handtekinn á Laugaveginum í kvöld.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með nokkuð umfangsmikið viðbragð við öldurhúsi á Laugavegi í kvöld vegna slagsmála. Lögregluþjónar á að minnsta kosti fjórum hefðbundnum lögreglubílum voru á vettvangi.

Einnig mættu sérsveitarmenn á vettvang. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var einn handtekinn vegna slagsmálanna.

Sá var vistaður í fangaklefa og verður yfirheyrður þegar víman rennur af honum. 

Þá mun enginn vera slasaður eftir slagsmálin.

Nokkuð margir lögregluþjónar voru á vettvangi.Vísir
Lögreglumál Næturlíf

