Handtekinn eftir slagsmál á Laugavegi Samúel Karl Ólason skrifar 4. desember 2025 20:46 Einn var handtekinn á Laugaveginum í kvöld. Vísir Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með nokkuð umfangsmikið viðbragð við öldurhúsi á Laugavegi í kvöld vegna slagsmála. Lögregluþjónar á að minnsta kosti fjórum hefðbundnum lögreglubílum voru á vettvangi. Einnig mættu sérsveitarmenn á vettvang. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var einn handtekinn vegna slagsmálanna. Sá var vistaður í fangaklefa og verður yfirheyrður þegar víman rennur af honum. Þá mun enginn vera slasaður eftir slagsmálin. Nokkuð margir lögregluþjónar voru á vettvangi.Vísir Lögreglumál Næturlíf