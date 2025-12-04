Innlent

Tómas Arnar Þorláksson og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa
Hundurinn Úlfgrímur Lokason og eigandi hans Margrét Víkingsdóttir.
Hundurinn Úlfgrímur Lokason og eigandi hans Margrét Víkingsdóttir. vísir/Lýður Valberg

Kona sem á hundi sínum líf sitt að þakka segist harmi slegin eftir að hafa fengið bréf frá Matvælastofnun þess efnis að aflífa eigi hundinn innan tveggja vikna vegna skorts á heilsu. Tveir dýralæknar hafi vottað heilsu Úlfgríms, eða Úffa eins og hann er kallaður.

Margrét Víkingsdóttur barst bréf frá Matvælastofnun á mánudaginn þess efnis að mat þriðja dýralæknis hafi komið illa út. Hundurinn sé verkjaður og búi við verulega skert lífsgæði. Þar segir að hundurinn sé kominn mjög nálægt endapunkti. Margréti var veittur vikuandmælafrestur en annars muni MAST gera kröfu um að Úffi verði aflífaður innan tveggja vikna.

Fréttamaður heimsótti Úffa á heimili sitt á Amtmannsstíg í miðborginni. Við komuna tók Úffi kátur á móti honum en fréttamenn eru engir sérfræðingar í dýravelferð.

Kom Margréti að óvarri

Hljóðið var aðeins þyngra í eiganda Úffa.

„Þetta er náttúrlega alveg ferlegt. Ég hélt að þetta væri búið. Mér var sagt að fara til þriðja dýralæknis og fá mat þar og ég fékk það og var búin að heyra hvernig það væri. Þess vegna kom það mér ofboðslega á óvart að fá þetta bréf núna svona rétt fyrir jólin: „Þú hefur bara viku til að andmæla þessu,““ sagði Margrét.

Skert lífsgæði vitleysa

Hún sagði það vitleysu að Úffi búi við skert lífsgæði. Hann sé orðinn tíu ára og haldinn slitgigt en sé þó í margs konar meðferð.

„Hann er með verkjalyf, stungulyf sem hann fær einu sinni í mánuði. Svo er hann að komast í leisermeðferð. Svo er ég að bíða eftir því að hann komist í vatnsmeðferð. Þá er hann að synda í kari og á bretti. Það er fullt í gangi svo að honum líði vel. En honum líður ekkert illa, hann fer út að labba þrisvar á dag. Hann leikur með bolta. Hann er bara venjulegur hundur,“ sagði Margrét.

Hún sendi andmæli sín til Matvælastofnunar í gær. Þá var henni tilkynnt um að haldinn yrði fundur á morgun, föstudag, þar sem vandlega yrði farið yfir málið og lokaákvörðun tekin.

