Dagar Úffa mögulega taldir Tómas Arnar Þorláksson og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa 4. desember 2025 21:46 Hundurinn Úlfgrímur Lokason og eigandi hans Margrét Víkingsdóttir. vísir/Lýður Valberg Kona sem á hundi sínum líf sitt að þakka segist harmi slegin eftir að hafa fengið bréf frá Matvælastofnun þess efnis að aflífa eigi hundinn innan tveggja vikna vegna skorts á heilsu. Tveir dýralæknar hafi vottað heilsu Úlfgríms, eða Úffa eins og hann er kallaður. Margrét Víkingsdóttur barst bréf frá Matvælastofnun á mánudaginn þess efnis að mat þriðja dýralæknis hafi komið illa út. Hundurinn sé verkjaður og búi við verulega skert lífsgæði. Þar segir að hundurinn sé kominn mjög nálægt endapunkti. Margréti var veittur vikuandmælafrestur en annars muni MAST gera kröfu um að Úffi verði aflífaður innan tveggja vikna. Fréttamaður heimsótti Úffa á heimili sitt á Amtmannsstíg í miðborginni. Við komuna tók Úffi kátur á móti honum en fréttamenn eru engir sérfræðingar í dýravelferð. Kom Margréti að óvarri Hljóðið var aðeins þyngra í eiganda Úffa. „Þetta er náttúrlega alveg ferlegt. Ég hélt að þetta væri búið. Mér var sagt að fara til þriðja dýralæknis og fá mat þar og ég fékk það og var búin að heyra hvernig það væri. Þess vegna kom það mér ofboðslega á óvart að fá þetta bréf núna svona rétt fyrir jólin: „Þú hefur bara viku til að andmæla þessu,““ sagði Margrét. Skert lífsgæði vitleysa Hún sagði það vitleysu að Úffi búi við skert lífsgæði. Hann sé orðinn tíu ára og haldinn slitgigt en sé þó í margs konar meðferð. Sjá einnig: Spyr hvort aflífa þurfi sig vegna mjaðmaskipta „Hann er með verkjalyf, stungulyf sem hann fær einu sinni í mánuði. Svo er hann að komast í leisermeðferð. Svo er ég að bíða eftir því að hann komist í vatnsmeðferð. Þá er hann að synda í kari og á bretti. Það er fullt í gangi svo að honum líði vel. En honum líður ekkert illa, hann fer út að labba þrisvar á dag. Hann leikur með bolta. Hann er bara venjulegur hundur,“ sagði Margrét. Hún sendi andmæli sín til Matvælastofnunar í gær. Þá var henni tilkynnt um að haldinn yrði fundur á morgun, föstudag, þar sem vandlega yrði farið yfir málið og lokaákvörðun tekin. Matvælastofnun Dýr Dýraheilbrigði Gæludýr Mest lesið Kristrún bað forseta um að stöðva umræður Innlent Vonar að „eitt skemmt epli“ skemmi ekki fyrir hinum Innlent Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Innlent Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Innlent Símtalið við Ingu skráð í skjalakerfi skólans Innlent Óttast að framtíð gamla Vesturbæjarins sé í húfi Innlent Tjáir sig um símtalið margfræga: „Hún var ekki í neinu jafnvægi“ Innlent Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Erlent Vöruðu við því að Bandaríkin gætu svikið Úkraínu og Evrópu Erlent Koma Ársæli til varnar og telja ráðherra refsa honum fyrir skoðanir sínar Innlent Fleiri fréttir Dagar Úffa mögulega taldir Handtekinn eftir slagsmál á Laugavegi Eftiráskýringar ráðherra haldi engu vatni Yfir 120 stórfelld fíkniefnamál hjá tollinum Hafi engin afskipti haft af málinu Ráðherra hafnar afskiptum af málinu Útilokar ekki að fara í pólitík og bjóða sig fram í borginni Skólameisturum brugðið og þeir krefjast fundar með ráðherra Vonar að „eitt skemmt epli“ skemmi ekki fyrir hinum Ákvörðunin varði gagnrýni Ársæls ekki að neinu leyti Vænir ráðherra um valdníðslu og óskar skýringa Arftaki Sigríðar Bjarkar þarf að uppfylla þessi skilyrði Ábati Fjarðarheiðarganga metinn neikvæður um 37 milljarða króna Kristrún bað forseta um að stöðva umræður Karlaklefunum lokað í Sundhöllinni vegna rakaskemmda Samþykktu friðlýsingu Grafarvogs en tillaga um stækkun verndarsvæðis felld Manna þurfi átta stöðugildi til að halda óbreyttri starfsemi Fleiri en Seyðfirðingar óánægðir með samgönguáætlun Íslenskur maður á níræðisaldri lést á Fjarðarheiði Þungt yfir Austfirðingum í dag Símtalið við Ingu skráð í skjalakerfi skólans Skólameistari ósáttur og hörð átök á þingi Ungliðar undirrita drengskaparheit Enn skorað á Willum Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Grætur Fjarðarheiðargöng og vísar til banaslyssins Karlar telja hlutverkaskiptin jafnari Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Koma Ársæli til varnar og telja ráðherra refsa honum fyrir skoðanir sínar Ekki á leið í framboð í borginni og hugsi yfir „óskalista“ ríkisstjórnarinnar Sjá meira