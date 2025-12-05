Skemmdir urðu utan á fjölbýlishúsi í Bríetartúni þegar kviknaði í sorphirðubíl fyrir utan húsið snemma morguns þann 17. nóvember. Rannsókn lögreglu á brunanum er lokið. Niðurstaða rannsóknar var að líklega hefði glussaslanga farið í sundur með þeim afleiðingum að glussaolía fór yfir heita vél og vélarhluti og eldur kviknaði.
Ásthildur Björnsdóttir, íbúi í húsinu, segir stórsjá á húsinu í kjölfar brunans og þau bíði þess nú að tjónið verði metið.
„Það brotnaði stór gluggi í íbúðinni minni og það brotnuðu allar þrjár rúður gluggans sökum hitans sem stafaði frá eldinum. Það varð einnig tjón á gluggakarminum og líklega eins á glugga í íbúðinni fyrir ofan. Einnig varð tjón á klæðningu og hellum fyrir utan hús,“ segir hún og það sé óljóst hvort klæðningin sé skemmd eða þakin sót.
„Hér erum við því með snemmbúna jólagjöf í boði sorpbíls frá Reykjavíkurborg í formi mölvaðrar rúðu sem enn hefur ekkert verið gert í.“
Hún segir þetta afskaplega leiðinlegt og þá sérstaklega að enn hafi enginn komið frá tryggingafélögunum til að meta tjónið. Henni hafi verið tjáð af lögreglu að borgin væri tryggð hjá Sjóvá en enginn hafi enn komið frá félaginu til að meta tjónið.
Sjóva segir í svari til fréttastofu að þau geti ekki tjáð sig um einstaka mál en að almennt sé það þannig ef eldsvoði kemur skyndilega og óvænt upp í bifreið bæti kaskótrygging viðkomandi ökutækis tjónið á bílnum, svo framarlega sem slík trygging er til staðar.
Þá segir að ef fasteign verði fyrir tjóni vegna elds sé það almennt bætt úr brunatryggingu fasteignarinnar. Komi upp eldur í bíl sem veldur tjóni á fasteign geti stofnast bótaréttur úr lögboðinni ábyrgðartryggingu bifreiðarinnar. Samkvæmt 4. grein laga um ökutækjatryggingar nr. 30/2019 þarf tjónið þá að tengjast notkun ökutækis.
„Við mat á því hvort bifreið hafi verið í notkun er horft til þess hvort eldurinn/tjónið megi rekja til sérstakra hættueiginleika bifreiðar, s.s. vélarafls, hreyfingar eða þyngdar. Upptök eldsvoða þurfa því að vera kunn til að unnt sé að ákvarða bótarétt úr ábyrgðartryggingu bifreiðar vegna tjóns á nærliggjandi fasteign,“ segir í svarinu.
Í framkvæmd sé það því yfirleitt þannig að ef eldsupptök eru ókunn sé tjónþola fyrst bent á að leita til brunatryggingar fasteignarinnar hjá sínu tryggingafélagi. Þegar eldsupptök eru svo kunn kunni í kjölfarið að stofnast endurkröfuréttur milli tryggingafélaga eða tryggingategunda, ef í ljós kemur að upptök eldsvoða hafi mátt rekja til notkunar eða sérstakra hættueiginleika bifreiðar.
Fram kom fyrr í vikunni að tæming djúpgáma í Reykjavík væri um viku á eftir áætlun vegna brunans. Verktakar hefðu aðstoðað við tæmingu djúpgámanna.
„Það er verið að forrita kranann á bílnum sem hefur tekið örlítið lengri tíma en áætlað var. Það er slæmt að missa bíl í bruna en sem betur varð ekki tjón á fólki eða íbúðum í kring,“ sagði Atli Ómarsson, deildarstjóri sorphirðu hjá Reykjavík.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út eftir að tilkynnt var um eld í ruslabíl í Bríetartúni í Reykjavík í morgun.