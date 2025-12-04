Innlent

Karla­klefunum lokað í Sund­höllinni vegna raka­skemmda

Atli Ísleifsson skrifar
Loka þarf karlaklefum í Sundhöll Reykjavíkur tímabundið vegna rakaskemmda. Klefarnir verða lokaðir frá og með 5. desember og verða opnaðir aftur eftir úrbætur og úttekt.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Þar segir að laugin verði opin öllum á meðan á framkvæmdum standi. 

„Gömlu kvennaklefarnir, sem hingað til hafa verið notaðir fyrir stúlkur í skólasundi, verða notaðir sem karlaklefar og fyrir skólasund drengja. Stúlkur í skólasundi munu nota nýja kvennaklefann.

Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem kunna að hljótast af þessari lokun,“ segir í tilkynningunni. 

