Fulltrúar evrópska sjónvarpsstöðva samþykktu í dag að leyfa Ísraelum að taka þátt í Eurovision í Vínarborg í Austurríki. Mikill meirihluti samþykkti nýjar reglur um söngvakeppnina en þær breytingar fólu í sér þátttöku Ísraela.
Hollendingar hafa strax í kjölfarið tilkynnt að þeir muni ekki taka þátt. RTVE, Ríkisútvarp Spánar, hefur einnig opinberað að Spánverjar muni ekki taka þátt. Sömu sögu er að segja af Írum og Slóvenum.
Stjórn Ríkisútvarpsins mun taka ákvörðun um þátttöku Íslands á fundi á miðvikudaginn í næstu viku.
Fulltrúar sjónvarpsstöðva frá fleiri löndum en í Hollandi höfðu gefið til kynna að þeir myndu ekki taka þátt í keppninni, ef Ísraelar fengju að taka þátt.
Í yfirlýsingu frá Samtökum evrópskra sjónvarpsstöðva, segir að atkvæðagreiðslan í dag hafi verið leynileg en hún snerist um nýjar reglur keppninnar varðandi traust og hlutleysi söngvakeppninnar. Á vef Ríkisútvarpsins segir að atkvæðagreiðslan hafi farið 738 -264 og að 120 atkvæði hafi verið auð.
Samþykkt þessara reglna þýddi að ekki voru greidd atkvæði um þátttöku Ísraela.
Í frétt ríkisútvarps Slóveníu segir að fulltrúar Spánar, Svartfjallalands, Hollands, Tyrklands, Alsír og Íslands hafi farið fram á að haldin yrði sérstök atkvæðagreiðsla um þátttöku Ísraela en því hafi verið hafnað.
Rúnar Freyr Gíslason verkefnastjóri hjá Rúv, Stefán Eiríksson útvarpsstjóri og Stefán Jón Hafstein stjórnarformaður Rúv hafa ekki svarað í símann frá því niðurstöður atkvæðagreiðslunnar voru opinberað.
Fréttin hefur verið uppfærð.