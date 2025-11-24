Lifandi tónlist beint í æð allan ársins hring Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 24. nóvember 2025 12:00 Lífið á Vísi frumsýnir tónlistarmyndband frá tónlistarborginni Reykjavík. Stikla Reykjavíkurborg iðar af menningu og lífi allan ársins hring. Þrátt fyrir að tónlistarhátíðin Iceland Airwaves sé nýafstaðin þýðir það ekki að það sé ekki hægt að sækja ótal skemmtilega tónleika á næstu misserum. Í fréttatilkynningu frá borginni segir: „Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves er nýafstaðin og hefur enn á ný beint kastljósi að því hve rík af tónlistarmenningu Reykjavík er. Á þessum tíma árs iðar borgin af lífi, tónleikastaðir miðbæjarins lifna við, fyllast af listamönnum, íbúum og erlendum gestum og umbreyta Reykjavík í sannkallaða tónlistarborg. Það er eitthvað einstakt við þá stemningu sem myndast og skapar ógleymanlega upplifun. Lifandi tónlistarflutningur og minni tónleikastaðir hafa ekki einungis gífurleg áhrif á mótun og framvindu í ferli tónlistarfólksins sjálfs heldur eru þeir lykilatrið að undirstöðum menningarborga. Tónlistarborgin Reykjavík vill því vekja sérstaka athygli á minni tónleikastöðum borgarinnar og hvetja fólk til að sækja lifandi tónleika með sínu uppáhalds tónlistarfólki og halda þannig tónleikastöðunum okkar lifandi.“ Af því tilefni hefur Tónlistarborgin unnið seríu af myndböndum um nokkra af tónleikastöðunum okkar þar sem spjallað er við rekstraraðila og veitt er innsýn í eðli hvers staðar fyrir sig. Til að keyra seríuna í gang frumsýnir Vísir hér stiklu að seríunni. Klippa: Tónlistarborgin Reykjavík „Hvort sem þú ert að uppgötva eitthvað alveg nýtt eða styðja við þitt uppáhalds listafólk þá er full ástæða til að halda stemningunni áfram eftir Airwaves og kíkja á tónleika allt árið um kring. Styðjum tónlistarfólkið okkar, tónleikastaðina og viðhöldum stemmningunni sem gera Reykjavík að einni skemmtilegustu tónlistarborg heims,“ segir jafnframt í tilkynningunni. Hér má fylgjast með stöðugt uppfærðri tónleikadagskrá. Tónleikar á Íslandi Tónlist Menning Samkvæmislífið Mest lesið Þakklát að hafa prófað alls konar hluti Tíska og hönnun Stjörnulífið: „Ég kikna í hnjánum“ Lífið Hvers vegna halda 9/11-samsæriskenningar enn velli? Lífið Ójöfn verkaskipting: Ég er útkeyrð og hef engan áhuga á kynlífi Lífið Hjúkrunarfræðingurinn sem gerðist kúabóndi Lífið Ástin blómstrar hjá Kristínu Ruth og Arnari Snæ Lífið Udo Kier er látinn Bíó og sjónvarp Kenzen með 5 af topp 20 vörunum á Óskar appinu Lífið samstarf Var tilbúinn að taka hálsæð Kourani í sundur með lykli Innlent Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi Lífið Fleiri fréttir Lifandi tónlist beint í æð allan ársins hring Hlýja og nánd heima og uppi á sviði Gæsahúð gekk á milli gesta á Stuðmönnum Lög sem mönnum yrði slaufað fyrir í dag Frumsýning á Vísi: Fögnuðu nýjum lífstíl Lítið mál að trylla lýðinn kasólétt Fagnar fimmtugsafmæli með fyrstu tónleikum Ampop í átján ár Tók málin í eigin hendur og stofnaði nýja metal-hátíð á Selfossi Una Torfa heillaði baðgesti upp úr sundskónum Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Ekkert rapplag á topp 40 í fyrsta sinn í 35 ár „Lélegur í að fela hvernig mér líður og bera harm minn í hljóði“ Breytti um nafn eftir djúpa ástarsorg Spila jólalög allan sólarhringinn fram að jólum Gervigreindarsvikarar reyna að hagnast á íslenskum stjörnum Katrín Odds og Þorgerður ástfangnar á frumsýningu Englar Birnis frumsýndir og heimildarmynd á leiðinni Sleppti tökunum á ástarsorgarplötu aldarinnar Lofar hlustendum jákvæðri og skemmtilegri stemmingu Þetta eru bestu lög 21. aldarinnar „Þetta er ömurleg fjárhagsleg ákvörðun“ Borgarstjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði Sama hvað öllum finnst, nema mömmu og pabba Íslenskar stjörnur heiðra Bítlana Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Sjá meira