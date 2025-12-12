Afþakka miðann til Vínar vinni þeir undankeppnina Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 12. desember 2025 23:56 Salvador og Luísa Sobral unnu Eurovision árið 2017 með laginu Amar Pelos Dois. Sá fyrrnefndi sakar portúgalska ríkisútvarpið um heigulshátt og hvetur það til að draga Portúgal úr Eurovision 2026 sökum þátttöku Ísraels. EPA Sautján keppendur í Festival da Canção, undankeppni Portúgal fyrir söngkeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, segjast ætla að sniðganga Eurovision vinni þeir innlendu undankeppnina. Keppendurnir greina frá þessu í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum, þar sem þeir mótmæla ákvörðun EBU um að leyfa Ísraelum að taka þátt í Eurovision þrátt fyrir framgöngu ríkisins gegn Palestínumönnum. Sem fyrr segir eru þeir sautján talsins og koma fram í ellefu af sextán atriðum sem taka þátt í undankeppninni. Ítreka þátttöku þrátt fyrir yfirlýsinguna Í vikunni bættist Ísland í hóp ríkja sem taka ekki þátt í söngkeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í Vínarborg á næsta ári. Írland, Spánn, Holland og Slóvenía hafa sömuleiðis dregið sig úr keppni. Í gær bárust þau tíðindi að svissneska söngkvárið Nemo, sem vann Eurovision í fyrra, hygðist skila bikarnum vegna þátttöku Ísraels í keppninni. „Eftir að Rússlandi var meinuð þátttaka árið 2022 af pólitískum ástæðum kom okkur á óvart að sama afstaða sé ekki tekin gagnvart Ísrael, sem fremur þjóðarmorð á Gasa samkvæmt Sameinuðu þjóðunum,“ segir í sameiginlegri yfirlýsingu portúgölsku listamannanna. RTP, portúgalska ríkisútvarpið, hefur brugðist við yfirlýsingunni með því að ítreka þátttöku Portúgal í Eurovision 2026. Salvador Sobral, fyrsti og eini sigurvegari Portúgala í Eurovision, gagnrýnir afstöðu RTP í Instagram-færslu, þar sem hann sakar miðilinn um pólitískan heigulshátt. Þá hafa 22 þúsund Portúgalar skrifað undir ákall til RTP um að hætta við þátttöku í Eurovision á næsta ári, að því er kemur fram í umfjöllum Euronews. Eurovision Portúgal Mest lesið Róbert hættur við að mæta í hlaðvarp vegna viðtals við Albert Lífið Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Lífið Sigurvegari Eurovision skilar bikarnum Lífið Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Lífið Heigulsleg ákvörðun Rúv, hörundsárir listamenn og versta bók flóðsins Menning Húsið fallega í Eyjum komið langt á veg Lífið Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Lífið Hvert er mest óþolandi orð íslenskunnar? Menning Sigurður Sævar fyllti Landsbankahúsið Menning „Versta hljómsveit Íslandssögunnar“ segir rappara vera með sig á heilanum Menning Fleiri fréttir Afþakka miðann til Vínar vinni þeir undankeppnina Prikið vekur athygli út fyrir landsteinana Abba skilar 350 milljörðum í kassann Ísraelar fá að vera með í Eurovision Halda aðra tónleika á Íslandi fyrir þá sem misstu af Allt alltaf alls staðar í allra besta lagi Miley Cyrus trúlofuð Þau þykja skara fram úr í íslenskri tónlist Þau hlutu verðlaun Dags íslenskrar tónlistar Bein útsending: Hver hlýtur viðurkenningu á Degi íslenskrar tónlistar? Bjallaði í eitt virtasta tónskáld Kasakstan Patti Smith heldur tónleika í Hörpu og Hofi Reggí-risinn Jimmy Cliff allur Lifandi tónlist beint í æð allan ársins hring Hlýja og nánd heima og uppi á sviði Gæsahúð gekk á milli gesta á Stuðmönnum Lög sem mönnum yrði slaufað fyrir í dag Frumsýning á Vísi: Fögnuðu nýjum lífstíl Lítið mál að trylla lýðinn kasólétt Fagnar fimmtugsafmæli með fyrstu tónleikum Ampop í átján ár Tók málin í eigin hendur og stofnaði nýja metal-hátíð á Selfossi Una Torfa heillaði baðgesti upp úr sundskónum Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Sjá meira