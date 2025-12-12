Tónlist

Af­þakka miðann til Vínar vinni þeir undan­keppnina

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Salvador og Luísa Sobral unnu Eurovision árið 2017 með laginu Amar Pelos Dois. Sá fyrrnefndi sakar portúgalska ríkisútvarpið um heigulshátt og hvetur það til að draga Portúgal úr Eurovision 2026 sökum þátttöku Ísraels. 
Sautján keppendur í Festival da Canção, undankeppni Portúgal fyrir söngkeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, segjast ætla að sniðganga Eurovision vinni þeir innlendu undankeppnina.

Keppendurnir greina frá þessu í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum, þar sem þeir mótmæla ákvörðun EBU um að leyfa Ísraelum að taka þátt í Eurovision þrátt fyrir framgöngu ríkisins gegn Palestínumönnum.

Sem fyrr segir eru þeir sautján talsins og koma fram í ellefu af sextán atriðum sem taka þátt í undankeppninni. 

Ítreka þátttöku þrátt fyrir yfirlýsinguna

Í vikunni bættist Ísland í hóp ríkja sem taka ekki þátt í söngkeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í Vínarborg á næsta ári. Írland, Spánn, Holland og Slóvenía hafa sömuleiðis dregið sig úr keppni. Í gær bárust þau tíðindi að svissneska söngkvárið Nemo, sem vann Eurovision í fyrra, hygðist skila bikarnum vegna þátttöku Ísraels í keppninni.

„Eftir að Rússlandi var meinuð þátttaka árið 2022 af pólitískum ástæðum kom okkur á óvart að sama afstaða sé ekki tekin gagnvart Ísrael, sem fremur þjóðarmorð á Gasa samkvæmt Sameinuðu þjóðunum,“ segir í sameiginlegri yfirlýsingu portúgölsku listamannanna. 

RTP, portúgalska ríkisútvarpið, hefur brugðist við yfirlýsingunni með því að ítreka þátttöku Portúgal í Eurovision 2026. 

Salvador Sobral, fyrsti og eini sigurvegari Portúgala í Eurovision, gagnrýnir afstöðu RTP í Instagram-færslu, þar sem hann sakar miðilinn um pólitískan heigulshátt. Þá hafa 22 þúsund Portúgalar skrifað undir ákall til RTP um að hætta við þátttöku í Eurovision á næsta ári, að því er kemur fram í umfjöllum Euronews

