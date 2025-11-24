Reggí-risinn Jimmy Cliff allur Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. nóvember 2025 14:15 Jimmy Cliff er einn stærsti reggítónlistarmaður sögunnar og samdi hann ófáa slagara. Jamaíska reggígoðsögnin Jimmy Cliff, sem átti stóran þátt í að breiða út reggí til heimsbyggðarinnar, er látinn 81 árs að aldri. Ekkja Cliff, Latifa Chambers, greindi frá andláti hans í færslu á Instagram og sagði hann hafa látist vegna flogakasts í kjölfar lungnabólgu. Cliff lék aðalhlutverkið í jamaísku glæpamyndinni The Harder They Fall (1972) sem er enn í dag ein stærsta og vinsælasta kvikmynd landsins. Tónlist myndarinnar var gefin út í plötu og átti stóran þátt í að kynna heimsbyggðina fyrir reggítónlist. Meðal þekktustu slagara Cliff eru lögin „You Can Get It If You Really Want,“ I Can See Clearly Now“ og „Wonderful World, Beautiful People“. Cliff er einn af fáum tónlistarmönnum sem hafa hlotið heiðursorðu Jamaíka. Kom reggíi á kortið Cliff fæddist í Saint James-sýslu í Jamaíku árið 1944 og hóf tónlistarferil sinn á sjöunda áratugnum eftir að hafa flutt til höfuðborgarinnar, Kingston. Lög Cliff urðu vinsæl í heimalandinu og var hann valinn sem fulltrúi Jamaíka á heimssýninguna í New York árið 1964. Jimmy Cliff gaf út meira en þrjátíu plötur á ferli sínum. Hann skrifaði í kjölfarið undir hjá Island Records og flutti til Lundúna. Útgáfufyrirtækið reyndi fyrst að markaðssetja tónlist Cliff fyrir rokk-hlustendur sem gekk illa. Hann sló svo í gegn með smáskífunni “Wonderful World, Beautiful People“ árið 1969. Hann samdi síðan mótmælalagið „Vietnam“ og gerði ábreiðu af „Wild World“ eftir Cat Stevens áður en hann lék í jamaísku glæpamyndinni The Harder They Come (1972). Samnefnd plata sem innihélt kvikmyndatónlist myndarinnar kom heimsbyggðinni á reggíbragðið. Cliff var áfram afkastamikill á áttunda og níunda áratugnum, gaf út mikið af tónlist og ferðaðist um heiminn á tónleikaferðalögum. Hann ferðaðist síðan til Afríku til að tengjast rótum sínum og tók þá upp Íslamstrú. Ný kynslóð uppgötvaði tónlist Cliffe árið 1994 þegar kvikmyndin Cool Runnings kom út því lag hans, „I Can See Clearly Now,“ var í myndinni og rauk aftur upp á vinsældarlista. Síðasta plata Cliff, Refugees, kom út árið 2022 en hann vann hana með Wyclef Jean. Allt í allt gaf hann út meira en þrjátíu plötur. Andlát Tónlist Jamaíka Mest lesið Þakklát að hafa prófað alls konar hluti Tíska og hönnun Stjörnulífið: „Ég kikna í hnjánum“ Lífið Hvers vegna halda 9/11-samsæriskenningar enn velli? Lífið Ljúffengir hafraklattar með kaffinu Lífið Ójöfn verkaskipting: Ég er útkeyrð og hef engan áhuga á kynlífi Lífið Udo Kier er látinn Bíó og sjónvarp Hjúkrunarfræðingurinn sem gerðist kúabóndi Lífið Tók á móti dóttur sinni á bílaplaninu: „Allt er gott sem endar vel‘“ Lífið Ástin blómstrar hjá Kristínu Ruth og Arnari Snæ Lífið Kenzen með 5 af topp 20 vörunum á Óskar appinu Lífið samstarf Fleiri fréttir Reggí-risinn Jimmy Cliff allur Lifandi tónlist beint í æð allan ársins hring Hlýja og nánd heima og uppi á sviði Gæsahúð gekk á milli gesta á Stuðmönnum Lög sem mönnum yrði slaufað fyrir í dag Frumsýning á Vísi: Fögnuðu nýjum lífstíl Lítið mál að trylla lýðinn kasólétt Fagnar fimmtugsafmæli með fyrstu tónleikum Ampop í átján ár Tók málin í eigin hendur og stofnaði nýja metal-hátíð á Selfossi Una Torfa heillaði baðgesti upp úr sundskónum Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Ekkert rapplag á topp 40 í fyrsta sinn í 35 ár „Lélegur í að fela hvernig mér líður og bera harm minn í hljóði“ Breytti um nafn eftir djúpa ástarsorg Spila jólalög allan sólarhringinn fram að jólum Gervigreindarsvikarar reyna að hagnast á íslenskum stjörnum Katrín Odds og Þorgerður ástfangnar á frumsýningu Englar Birnis frumsýndir og heimildarmynd á leiðinni Sleppti tökunum á ástarsorgarplötu aldarinnar Lofar hlustendum jákvæðri og skemmtilegri stemmingu Þetta eru bestu lög 21. aldarinnar „Þetta er ömurleg fjárhagsleg ákvörðun“ Borgarstjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði Sama hvað öllum finnst, nema mömmu og pabba Íslenskar stjörnur heiðra Bítlana Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Sjá meira