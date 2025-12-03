Allt alltaf alls staðar í allra besta lagi

Það er sannkallaður kraftur í Leikfélagi Akureyrar um þessar mundir og enga lognmollu að finna í líflegu leikári félagsins. Félagið fjöruga frumsýnir hér tónlistarmyndband við eldhressa rokkóperu sem verður sýnd í Samkomuhúsinu á nýju ári.
Hér má sjá myndbandið:
Í fréttatilkynningu segir:
„Nú eru tvær jólasýningar í fullum gangi hjá leikfélaginu. Jóla Lóla, fjörug, fyndin og hjartnæm barna- og fjölskyldusýning sem hefur notið mikilla vinsælda, og Jólaglögg, nýtt sketsaleikrit sem kitla mun hláturtaugarnar þar sem hefðir jólanna fá heldur betur á baukinn.
Á sama tíma fer fram umfangsmikið skapandi ferli á bakvið tjöldin. Verið er að semja 12 ný lög fyrir rokkóperettuna Birtíngur sem er uppsetning byggð á klassísku verki Voltaires, nú í nýrri og kraftmikilli leikgerð Bergs Þórs Ingólfssonar.
Þar er heldur betur verið að blása fersku lífi í söguna með nýjum lögum eftir meistara söngleikjanna, Þorvald Bjarna Þorvaldsson, sem samdi tónlistina fyrir til að mynda Ávaxtakörfuna, Benedikt Búálf, Hafið Bláa og Gosa.“
Leikstjórn er í höndum Bergs Þórs Ingólfssonar og verður hópur af úrvalsleikurum í aðalhlutverkum, þar á meðal Níels (Nilli) Thibaud Girerd, Hjalti Rúnar Jónsson, Hólmfríður Hafliðadóttir, Sólveig Guðmundsdóttir og Urður Bergsdóttir.
Fyrsta lag sýningarinnar, Allt er alltaf alls staðar í allra besta lagi, er nú tilbúið og í kjölfarið var tekin ákvörðun um að gera tónlistarmyndband við lagið.
Leikstjórn var í höndum Kristjáns Kristjánssonar og var einn af tökustöðum inn í miðjum Vaðlaheiðargöngum. Lagið er sungið af Urði Bergsdóttur og leikhópnum.
Hér má finna nánari upplýsingar um sýninguna.