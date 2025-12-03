Tónlist

Allt alltaf alls staðar í allra besta lagi

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Rokkóperan Birtíngur verður frumsýnd á nýju ári á Akureyri.
Það er sannkallaður kraftur í Leikfélagi Akureyrar um þessar mundir og enga lognmollu að finna í líflegu leikári félagsins. Félagið fjöruga frumsýnir hér tónlistarmyndband við eldhressa rokkóperu sem verður sýnd í Samkomuhúsinu á nýju ári.

Hér má sjá myndbandið:

Klippa: Birtingur - Allt er alltaf alls staðar

Í fréttatilkynningu segir:

„Nú eru tvær jólasýningar í fullum gangi hjá leikfélaginu. Jóla Lóla, fjörug, fyndin og hjartnæm barna- og fjölskyldusýning sem hefur notið mikilla vinsælda, og Jólaglögg, nýtt sketsaleikrit sem kitla mun hláturtaugarnar þar sem hefðir jólanna fá heldur betur á baukinn.

Á sama tíma fer fram umfangsmikið skapandi ferli á bakvið tjöldin. Verið er að semja 12 ný lög fyrir rokkóperettuna Birtíngur sem er uppsetning byggð á klassísku verki Voltaires, nú í nýrri og kraftmikilli leikgerð Bergs Þórs Ingólfssonar.

Þar er heldur betur verið að blása fersku lífi í söguna með nýjum lögum eftir meistara söngleikjanna, Þorvald Bjarna Þorvaldsson, sem samdi tónlistina fyrir til að mynda Ávaxtakörfuna, Benedikt Búálf, Hafið Bláa og Gosa.“

Þorvaldur Bjarni endurgerði lögin fyrir þessa sögulegu sýningu.Aðsend

Leikstjórn er í höndum Bergs Þórs Ingólfssonar og verður hópur af úrvalsleikurum í aðalhlutverkum, þar á meðal Níels (Nilli) Thibaud Girerd, Hjalti Rúnar Jónsson, Hólmfríður Hafliðadóttir, Sólveig Guðmundsdóttir og Urður Bergsdóttir.

Fyrsta lag sýningarinnar, Allt er alltaf alls staðar í allra besta lagi, er nú tilbúið og í kjölfarið var tekin ákvörðun um að gera tónlistarmyndband við lagið. 

Leikstjórn var í höndum Kristjáns Kristjánssonar og var einn af tökustöðum inn í miðjum Vaðlaheiðargöngum. Lagið er sungið af Urði Bergsdóttur og leikhópnum.

Hér má finna nánari upplýsingar um sýninguna. 

