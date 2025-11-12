Tók málin í eigin hendur og stofnaði nýja metal-hátíð á Selfossi Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. nóvember 2025 14:33 Rúnar Hroði nennti ekki að bíða eftir því að aðrir myndu búa til þungarokkshátíð svo hann gerði það sjálfur. Nýstofnaða metal-hátíðin Hellfoss fer fram í Sviðinu í nýjum miðbæ Selfoss helgina 6. til 7. febrúar 2026. Meðal hljómsveita sem koma þar fram eru Misþyrming, Volcanova og Forgarður helvítis auk fjölda annarra. Einkaþjálfarinn Rúnar Hroði Geirmundsson er skipuleggjandi hátíðarinnar en hann ákvað að taka málin í eigin hendur frekar en að bíða eftir því að aðrir myndu auðga grósku metalsenunnar með nýrri metal-hátíð. Rúnar Hroði er fyrrverandi keppandi í kraftlyftingum.Sýn „Þetta hefur tekið nokkra mánuði að púsla saman, en nú er loksins komið að því að opna fyrir miðasöluna. Við ætlum að skapa hátíð með karakter, þar sem tónlistin, menningin og stemningin tala saman,“ segir Rúnar um hátíðina. „Þungarokk er eitthvað sem situr á hakanum og hefur verið undanhaldi á Íslandi síðustu ár. Við eigum frábært tónlistarfólk en tækifærin eru ekki nægilega mörg,“ segir hann. „Í staðinn fyrir að segja alltaf að það þurfi breytingu á þessu og að það vanti fleiri hátíðir, þá ætla ég bara að vera breytingin og láta nýja tónlistarhátíð verða að veruleika, í fallegasta miðbæ landsins.“ Tíu þekktar metal-hljómsveitir munu troða upp á hátíðinni: Misþyrming, Forgarður helvítis, Devine Defilement, Une, Volcanova, Auðn, Mercy Buckets, Showguilt, Slysh og False Majesty. Fyrir tónleika er gestum boðið að koma saman á Hæðinni fyrir ofan Miðbar í miðbæ Selfoss. Þar verður tattústofa, bíósalur þar sem sýndar verða heimildarmyndir um metal-menningu og sala á hátíðarvarningi frá Handverkshúsinu. Miðasala fyrir hátíðina hefst á hádegi á morgun á Tix.is þar sem er einnig hægt að kynna sér dagskrána betur. Tónleikar á Íslandi Árborg Tónlist Mest lesið „Konan hans hlýtur að taka á honum þegar hún heyrir þetta“ Lífið Sérstök og sjaldgæf íslensk nöfn: „Vitanlega var mér strítt“ Lífið „Ekki spá í hvað öðrum finnst“ Tíska og hönnun Krafa um betri ensku en íslensku reyndust mistök Menning Slær á sögusagnirnar með lúmskum skilaboðum Lífið Fann engin önnur ráð en „að ganga í söfnuð Votta Jehóva“ Lífið „Það er smá búið að ljúga að okkur sem er reyndar ekki í fyrsta skipti“ Lífið Einbýlishús í Garðabænum eftir miklar framkvæmdir Lífið Magnús nýr formaður stjórnar Leikfélags Reykjavíkur Menning Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Tónlist Fleiri fréttir Una Torfa heillaði baðgesti upp úr sundskónum Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Ekkert rapplag á topp 40 í fyrsta sinn í 35 ár „Lélegur í að fela hvernig mér líður og bera harm minn í hljóði“ Breytti um nafn eftir djúpa ástarsorg Spila jólalög allan sólarhringinn fram að jólum Gervigreindarsvikarar reyna að hagnast á íslenskum stjörnum Katrín Odds og Þorgerður ástfangnar á frumsýningu Englar Birnis frumsýndir og heimildarmynd á leiðinni Sleppti tökunum á ástarsorgarplötu aldarinnar Lofar hlustendum jákvæðri og skemmtilegri stemmingu Þetta eru bestu lög 21. aldarinnar „Þetta er ömurleg fjárhagsleg ákvörðun“ Borgarstjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði Sama hvað öllum finnst, nema mömmu og pabba Íslenskar stjörnur heiðra Bítlana Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Sjá meira