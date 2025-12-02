Þau þykja skara fram úr í íslenskri tónlist Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. desember 2025 10:37 Páll Óskar, Kolfreyja aka Alaska og Birnir eru meðal þeirra sem eru tilnefnd til Kraumsverðlauna í ár. SAMSETT Kraumsverðlaunin verða afhent í átjanda sinn síðar í þessum mánuði fyrir þær íslensku hljómplötur er þykja skara fram úr hvað varðar gæði, metnað og frumleika. Í gær voru tuttugu hljómsveitir og listamenn tilnefnd til verðlaunanna. Dómnefnd verðlaunanna hefur nú farið yfir nærfellt 500 útgáfur sem komið hafa út á árinu, valið þær plötur er hljóta tilnefningar til Kraumsverðlaunanna í ár og skipa þar með Kraumslistann 2025. Í fréttatilkynningu segir: „Mikil fjölbreytni einkennir tilnefningarnar í ár sem endurspeiglar þá miklu gósku er ríkir í íslensku tónlistarlífi. Hluti þeirra listamanna sem eru tilnefnd til Kraumsverðlaunanna í ár eru að koma fram á sjónarsviðið með sínar fyrstu plötur. Í tilnefningunum má einnig finna listamenn sem hafa sett mark sitt á íslenskt tónlistarlíf síðustu ár eða áratugi og eru að senda frá sér tónlist sem sýnir á þeim nýjar hliðar eða eru merkisskref í nýja átt.“ Hér má sja lista yfir tilnefningarnar í ár: Alaska1867 - 222 Ásta - Blokkarbarn Birnir - Dyrnar Bjarki - A Guide To a Hellthier Lifestyle BKPM - Bíddu Ha? godchilla - psionic-dreams Gróa - Drop P Jóhannes Pálmason - Í formi úlfs knackered (Ida Juhl) - fyi KUSK & Óviti - RÍFAST LaFontaine - Í henglum alheimsins LucasJoshua - Meyja Páll Óskar & Benni Hemm Hemm - Alveg RAKEL - a place to be ROR (Gyða Valtýsdóttir & Úlfur Hansson) - Auga Skurken - Nótt Spacestation - Reykjavík Syndrome Stilluppsteypa - Schokolino Choco Loco symfaux - mowerpic Yul4ik&Einar - Cruel Baboon's Dilemma Í spilaranum hér fyrir neðan má hlusta á lagið LXS með Birni af plötunni Dyrnar: Kraumsverðlaunum er ætlað að kynna plötuútgáfu íslenskra listamanna og hljómsveita. Verðlaunin eru ekki bundin ákveðinni tónlistarstefnu og þeim fylgja engir undirflokkar. Alls hafa hátt í eitt hundrað listamenn og hljómsveitir hlotið Kraumsverðlaunin fyrir plötur sínar frá því þau voru fyrst veitt árið 2008, flest snemma á ferlinum. Tónlist Menning Mest lesið Sýnilegri í senunni á meðgöngunni Menning Segir Sinatra hafa verið „risavaxinn“ neðan beltis Lífið Það skrítnasta á djamminu: Amfetamín inni á klósetti og fólk að ríða Menning Heitustu pörin í húrrandi jólagír Tíska og hönnun Vann ekki úr nauðguninni og skaddaðist á mænu Lífið Kim mældist með „litla heilavirkni“ Lífið Bílakarókí með Bítinu: „Rændirðu henni?“ Lífið Þau þykja skara fram úr í íslenskri tónlist Tónlist Þetta er fólkið sem fær listamannalaun 2026 Menning Stjörnulífið: Ólétta og ást í 23 ár Lífið Fleiri fréttir Þau þykja skara fram úr í íslenskri tónlist Þau hlutu verðlaun Dags íslenskrar tónlistar Bein útsending: Hver hlýtur viðurkenningu á Degi íslenskrar tónlistar? Bjallaði í eitt virtasta tónskáld Kasakstan Patti Smith heldur tónleika í Hörpu og Hofi Reggí-risinn Jimmy Cliff allur Lifandi tónlist beint í æð allan ársins hring Hlýja og nánd heima og uppi á sviði Gæsahúð gekk á milli gesta á Stuðmönnum Lög sem mönnum yrði slaufað fyrir í dag Frumsýning á Vísi: Fögnuðu nýjum lífstíl Lítið mál að trylla lýðinn kasólétt Fagnar fimmtugsafmæli með fyrstu tónleikum Ampop í átján ár Tók málin í eigin hendur og stofnaði nýja metal-hátíð á Selfossi Una Torfa heillaði baðgesti upp úr sundskónum Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Sjá meira