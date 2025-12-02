Tónlist

Þau þykja skara fram úr í ís­lenskri tón­list

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Páll Óskar, Kolfreyja aka Alaska og Birnir eru meðal þeirra sem eru tilnefnd til Kraumsverðlauna í ár.
Páll Óskar, Kolfreyja aka Alaska og Birnir eru meðal þeirra sem eru tilnefnd til Kraumsverðlauna í ár. SAMSETT

Kraumsverðlaunin verða afhent í átjanda sinn síðar í þessum mánuði fyrir þær íslensku hljómplötur er þykja skara fram úr hvað varðar gæði, metnað og frumleika. Í gær voru tuttugu hljómsveitir og listamenn tilnefnd til verðlaunanna.

Dómnefnd verðlaunanna hefur nú farið yfir nærfellt 500 útgáfur sem komið hafa út á árinu, valið þær plötur er hljóta tilnefningar til Kraumsverðlaunanna í ár og skipa þar með Kraumslistann 2025. 

Í fréttatilkynningu segir: 

„Mikil fjölbreytni einkennir tilnefningarnar í ár sem endurspeiglar þá miklu gósku er ríkir í íslensku tónlistarlífi.

Hluti þeirra listamanna sem eru tilnefnd til Kraumsverðlaunanna í ár eru að koma fram á sjónarsviðið með sínar fyrstu plötur. 

Í tilnefningunum má einnig finna listamenn sem hafa sett mark sitt á íslenskt tónlistarlíf síðustu ár eða áratugi og eru að senda frá sér tónlist sem sýnir á þeim nýjar hliðar eða eru merkisskref í nýja átt.“

Hér má sja lista yfir tilnefningarnar í ár:

  • Alaska1867 - 222
  • Ásta - Blokkarbarn
  • Birnir - Dyrnar
  • Bjarki - A Guide To a Hellthier Lifestyle
  • BKPM - Bíddu Ha?
  • godchilla - psionic-dreams
  • Gróa - Drop P
  • Jóhannes Pálmason - Í formi úlfs
  • knackered (Ida Juhl) - fyi
  • KUSK & Óviti - RÍFAST
  • LaFontaine - Í henglum alheimsins
  • LucasJoshua - Meyja
  • Páll Óskar & Benni Hemm Hemm - Alveg
  • RAKEL - a place to be
  • ROR (Gyða Valtýsdóttir & Úlfur Hansson) - Auga
  • Skurken - Nótt
  • Spacestation - Reykjavík Syndrome
  • Stilluppsteypa - Schokolino Choco Loco
  • symfaux - mowerpic
  • Yul4ik&Einar - Cruel Baboon's Dilemma

Í spilaranum hér fyrir neðan má hlusta á lagið LXS með Birni af plötunni Dyrnar:

Kraumsverðlaunum er ætlað að kynna plötuútgáfu íslenskra listamanna og hljómsveita. Verðlaunin eru ekki bundin ákveðinni tónlistarstefnu og þeim fylgja engir undirflokkar. 

Alls hafa hátt í eitt hundrað listamenn og hljómsveitir hlotið Kraumsverðlaunin fyrir plötur sínar frá því þau voru fyrst veitt árið 2008, flest snemma á ferlinum.

Tónlist Menning


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.