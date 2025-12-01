Formleg hátíðardagskrá Dags íslenskrar tónlistar fór fram í Hörpu í dag þar sem tónlistaraðildarfélögin STEF og SFH nýttu tækifærið og veittu viðurkenningar þeim einstaklingum og/eða hópum sem þykja hafa lagt lóð á vogarskálar í þágu íslensks tónlistarlífs á síðustu misserum.
Meðal verðlaunahafa fyrri ára eru Anna Hildur Hildibrandsdóttir og Gísli Þór Guðmundsson, Glatkistan, Stelpur rokka, Iceland Sync, Árni Matthíasson, Andrea Jónsdóttir, Græni hatturinn á Akureyri og fleiri.
Páll Óskar Hjálmtýsson og Benni Hemm Hemm byrjuðu dagskrána með því að flytja lag sitt Eitt af blómunum. Það lag var valið af tónmenntakennurum um allt land sem samsöngslag þessa árs og var sungið kl. 10:05 í morgun.
Eftirfarandi einstaklingar og hópar eru handhafar viðurkenninga ársins á Degi íslenskrar tónlistar:
Hljómplötuútgáfan Sticky Records hlýtur Hvatningarverðlaun Dags íslenskrar tónlistar, fyrir að vera heimili íslenskrar grasrótar og hafa veitt nýrri bylgju íslenskrar hipphopptónlistar öflugt brautargengi.
Félagsskapurinn MMF Iceland hlýtur Nýsköpunarverðlaun Dags íslenskrar tónlistar, fyrir að sameina samfélag umboðsfólks á Íslandi með því ljósi að styðja og styrkja enn frekar rödd íslensks tónlistarfólks heima og að heiman.
Flytjendaverðlaunum FÍH er ætlað að beina athygli að framúrskarandi hljóðfæraleik í öllum tónlistartegundum. Að þessu sinni hljóta þau „Óþekkta hrynsveitin“ en það er vaskur hópur flytjenda sem séð hefur um undirleik í sýningu Borgarleikhússins, Moulin Rouge, upp á síðkastið.
Þetta eru þeir Andrés Þór Gunnlaugsson, Andri Ólafsson, Birgir Þórisson, Gunnar Hilmarsson, Helgi Reynir Jónsson, Jóhann Hjörleifsson, Matthías Stefánsson, Ólafur Hólm, Róbert Þórhallsson og Vignir Þór Stefánsson.
Glugginn eru verðlaun sem veitt eru þeim er sýna íslenskri tónlist sérstakt atfylgi og að þessu sinni er það tónleikastaðurinn IÐNÓ sem Gluggann hlýtur fyrir að byggja upp og hlúa að heimkynnum íslenskrar tónleikamenningar við tjörnina í Reykjavík og gera tónlistarfólki kleift að skapa list sína við fyrsta flokks aðstæður.
Heiðursmerki STEFs hlýtur í ár tónlistarkonan Ragnhildur Gísladóttir. Það er auðvitað of langt mál að tíunda hennar afrekaskrá, þó mun Páll Ragnar Pálsson eflaust gera það þegar hann afhendir henni merkið.
Kvennakórinn Katla söng í tilefni af þessu tvö lög til Ragnhildar, lög sem eru eftir Ragnhildi og þau sem hún hefur flutt.
Útflutningsverðlaun Dags íslenskrar tónlistar fellur Ásdísi Maríu Viðarsdóttur í skaut fyrir afar blómstrandi og sífellt vaxandi feril sinn síðustu misseri og að halda um leið uppi merkjum íslenskrar tónlistar um víða veröld með miklum sóma.
Loks er það aðalverðlaun dagsins, Lítill fugl; heiðursverðlaun Dags íslenskrar tónlistar og það eru Músiktilraunir sem þau hljóta, fyrir að byggja brautarpall fyrir ungt fólk í tónlist og hafa um langt skeið leitt fyrstu skref efnilegasta tónlistarfólks landsins með farsælum hætti.