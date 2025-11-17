Tónlist

Frum­sýning á Vísi: Fögnuðu nýjum líf­stíl

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Rísandi stjarnan Kolfreyja, betur þekkt sem tónlistarkonan Alaska 1867, og Flóni rappari og stjarna skemmtu sér á frumsýningu tónlistarmyndbands við lagið Lífstíll.
Rísandi stjarnan Kolfreyja, betur þekkt sem tónlistarkonan Alaska 1867, og Flóni rappari og stjarna skemmtu sér á frumsýningu tónlistarmyndbands við lagið Lífstíll. Róbert Arnar

Það var líf og fjör í Kringlubíói um helgina þegar rapparar, ofurskvísur, listamenn og áhrifavaldar komu saman á frumsýningu hjá Birni og Flóna.

Þessir ástsælu rapparar voru að gefa út tónlistarmyndband við lagið Lífstíll. Ásamt strákunum fer Aron Mola með burðarhlutverk en hann er sömuleiðis leikstjóri myndbandsins ásamt Konráði Bjarti. 

Hér má sjá tónlistarmyndbandið: 

Klippa: Lífstíll - Flóni & Birnir

Hér má hlusta á lagið á streymisveitunni Spotify.

Það var margt um manninn í lúxussalnum en ljósmyndarinn Róbert Arnar var á svæðinu og greip mörg skemmtileg augnablik: 

Gunnar Dagur og Konráð Bjartur eru gríðarlega efnilegir ungir listasnillingar.Róbert Arnar
Birnir, Birgir Hákon og Gugga í gúmmíbát.Róbert Arnar
Haukur chef lét sig ekki vanta.Róbert Arnar
Aron Mola stjarna myndbandsins.Róbert Arnar
Rapparaknús!Róbert Arnar
Flóni og Arnar Ingi, betur þekktur sem Young Nazareth, í fíling.Róbert Arnar
Aron Mola og Flóni í fíling.Róbert Arnar
Glæsileg þrjú.Róbert Arnar
Margt um manninn.Róbert Arnar
Rísandi stjarnan Alaska og rapparinn Flóni voru í góðum gír. Róbert Arnar
Ofurpæjur!Róbert Arnar
Patrekur og Völundur með sleikjóa.Róbert Arnar
Knús í hús hjá tónlistarmanninum og pródúsentnum Arnari Inga og leikaranum Haraldi Ara.Róbert Arnar
Skvísur í bíó í trylltum fittum. Spurning úr sal: Hvaðan eru þessar rugluðu graffiti buxur?Róbert Arnar
Gugga í gúmmíbát og Flóni í fíling.Róbert Arnar
Stuð!Róbert Arnar
Pabbar og synir í stuði.Róbert Arnar
Haraldur Ari glæsilegur að vanda.Róbert Arnar
Birnir eldri og Birnir yngri, sonur Arons Mola, í fanta fjöri.Róbert Arnar
Jóna Margrét útvarpskona mjög nett í kúamynstri.Róbert Arnar
Arnar Ingi og Birnir senda góða strauma sín á milli.Róbert Arnar
Flóni, Aron Mola og Birnir bjóða gesti velkomna.Róbert Arnar
Patrekur og Völundur.Róbert Arnar
Skvísur í flottum jökkum, tvídd tvídd.Róbert Arnar
Flóni og Birnir sáttir með útkomuna.Róbert Arnar
Anna María og Nadía tískudrottningar.Róbert Arnar
Aron Mola, Flóni og Birgir Hákon baneitrað tríó.Róbert Arnar
Gleði!Róbert Arnar
Sætu Alaska og Flóni.Róbert Arnar
Tónlist Menning Samkvæmislífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.