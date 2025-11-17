Frumsýning á Vísi: Fögnuðu nýjum lífstíl Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 17. nóvember 2025 11:30 Rísandi stjarnan Kolfreyja, betur þekkt sem tónlistarkonan Alaska 1867, og Flóni rappari og stjarna skemmtu sér á frumsýningu tónlistarmyndbands við lagið Lífstíll. Róbert Arnar Það var líf og fjör í Kringlubíói um helgina þegar rapparar, ofurskvísur, listamenn og áhrifavaldar komu saman á frumsýningu hjá Birni og Flóna. Þessir ástsælu rapparar voru að gefa út tónlistarmyndband við lagið Lífstíll. Ásamt strákunum fer Aron Mola með burðarhlutverk en hann er sömuleiðis leikstjóri myndbandsins ásamt Konráði Bjarti. Hér má sjá tónlistarmyndbandið: Klippa: Lífstíll - Flóni & Birnir Hér má hlusta á lagið á streymisveitunni Spotify. Það var margt um manninn í lúxussalnum en ljósmyndarinn Róbert Arnar var á svæðinu og greip mörg skemmtileg augnablik: Gunnar Dagur og Konráð Bjartur eru gríðarlega efnilegir ungir listasnillingar.Róbert Arnar Birnir, Birgir Hákon og Gugga í gúmmíbát.Róbert Arnar Haukur chef lét sig ekki vanta.Róbert Arnar Aron Mola stjarna myndbandsins.Róbert Arnar Rapparaknús!Róbert Arnar Flóni og Arnar Ingi, betur þekktur sem Young Nazareth, í fíling.Róbert Arnar Aron Mola og Flóni í fíling.Róbert Arnar Glæsileg þrjú.Róbert Arnar Margt um manninn.Róbert Arnar Rísandi stjarnan Alaska og rapparinn Flóni voru í góðum gír. Róbert Arnar Ofurpæjur!Róbert Arnar Patrekur og Völundur með sleikjóa.Róbert Arnar Knús í hús hjá tónlistarmanninum og pródúsentnum Arnari Inga og leikaranum Haraldi Ara.Róbert Arnar Skvísur í bíó í trylltum fittum. Spurning úr sal: Hvaðan eru þessar rugluðu graffiti buxur?Róbert Arnar Gugga í gúmmíbát og Flóni í fíling.Róbert Arnar Stuð!Róbert Arnar Pabbar og synir í stuði.Róbert Arnar Haraldur Ari glæsilegur að vanda.Róbert Arnar Birnir eldri og Birnir yngri, sonur Arons Mola, í fanta fjöri.Róbert Arnar Jóna Margrét útvarpskona mjög nett í kúamynstri.Róbert Arnar Arnar Ingi og Birnir senda góða strauma sín á milli.Róbert Arnar Flóni, Aron Mola og Birnir bjóða gesti velkomna.Róbert Arnar Patrekur og Völundur.Róbert Arnar Skvísur í flottum jökkum, tvídd tvídd.Róbert Arnar Flóni og Birnir sáttir með útkomuna.Róbert Arnar Anna María og Nadía tískudrottningar.Róbert Arnar Aron Mola, Flóni og Birgir Hákon baneitrað tríó.Róbert Arnar Gleði!Róbert Arnar Sætu Alaska og Flóni.Róbert Arnar Tónlist Menning Samkvæmislífið Mest lesið Stjörnulífið: Kvaddi kollvikin í Istanbúl Lífið Upplifir skotin oftast sem hrós Tíska og hönnun Langar að prófa „anal“ en er stressuð Lífið Auglýsir eftir eiganda poka með hvítu dufti Lífið „Peningar hafa þann eiginleika að hafa vald yfir okkur“ Lífið „Þetta er svona í alvöru, ekki bara í bíómyndum“ Lífið Draumalíf: „Fæstir þora úr búbblunni sinni“ Áskorun Óða boðflennan fangelsuð Lífið Frumsýning á Vísi: Fögnuðu nýjum lífstíl Tónlist Miðasala á Björk hefst á morgun Tónlist Fleiri fréttir Frumsýning á Vísi: Fögnuðu nýjum lífstíl Lítið mál að trylla lýðinn kasólétt Fagnar fimmtugsafmæli með fyrstu tónleikum Ampop í átján ár Tók málin í eigin hendur og stofnaði nýja metal-hátíð á Selfossi Una Torfa heillaði baðgesti upp úr sundskónum Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Ekkert rapplag á topp 40 í fyrsta sinn í 35 ár „Lélegur í að fela hvernig mér líður og bera harm minn í hljóði“ Breytti um nafn eftir djúpa ástarsorg Spila jólalög allan sólarhringinn fram að jólum Gervigreindarsvikarar reyna að hagnast á íslenskum stjörnum Katrín Odds og Þorgerður ástfangnar á frumsýningu Englar Birnis frumsýndir og heimildarmynd á leiðinni Sleppti tökunum á ástarsorgarplötu aldarinnar Lofar hlustendum jákvæðri og skemmtilegri stemmingu Þetta eru bestu lög 21. aldarinnar „Þetta er ömurleg fjárhagsleg ákvörðun“ Borgarstjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði Sama hvað öllum finnst, nema mömmu og pabba Íslenskar stjörnur heiðra Bítlana Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Sjá meira