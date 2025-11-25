Patti Smith heldur tónleika í Hörpu og Hofi Magnús Jochum Pálsson skrifar 25. nóvember 2025 13:57 Patti Smith hefur oft komið áður til Íslands að halda tónleika en nú er nokkuð liðið síðan síðast. Getty Tónlistarkonan Patti Smith kemur til Íslands næsta sumar og mun troða upp með hljómsveit sinni á tvennum tónleikum, í Hörpu og í Hofi. Þetta kemur fram í tilkynningu skipuleggjandans Tónleiks. Þar segir að fyrri tónleikarnir verði í Eldborg í Hörpu sunnudaginn 31. maí og þeir seinni verði þriðjudaginn 2. júní í Hofi á Akureyri. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Patti Smith heldur tónleika á Íslandi. Hún kom fram á Nasa árið 2005 og í Háskólabíó árið eftir. Þá tróð hún upp á tónleikunum Stopp - gætum garðsins! í Hörpu árið 2014, hélt 40 ára afmælistónleika Horses í Hörpu árið 2015 og kom fram á tónlistarhátíðinni Secret Solstice árið 2019. Og íslenskir tónleikagestir virðast aldrei fá nóg. Patti Smith er algjör goðsögn.Tom Dumont Patti Smith þarf vart að kynna fyrir lesendum en hún er einn áhrifamesti listamaður sinnar samtíðar. Smith er allt í senn söngkona, lagasmiður, ljóðskáld og myndlistarkona en hún sló í gegn plötunni Horses árið 1975. Smith hefur gefið út meira en tíu plötur á ferli sínum, fleiri tugi bóka og sýnt myndlistarsýningar um allan heim. Smith hefur verið margverðlaunuð og heiðruð fyrir verk sín, var innlimuð í frægðarhöll rokksins árið 2007, hlaut bandarísku bókmenntaverðlaunin árið 2010 fyrir endurminningarnar Just Kids og var sæmd Ordre national de la Légion d'honneur, æðstu orðu Frakklands á sviði lista og bókmennta, árið 2022. Miðasala á tónleikana hefst 2. desember en hægt er að kaupa þá á vefsíðum staðarhaldara. Tónleikar á Íslandi Tónlist Harpa Akureyri Reykjavík Mest lesið Theodór Elmar og Pattra í sundur Lífið Simmi Vill í meðferð Lífið Íslensk mæðgin slá í gegn í herferð Zöru Tíska og hönnun Þurfa að staðfesta á fimm ára fresti að dóttir þeirra sé enn með Downs Lífið „Mér líður eins og plottið í bókinni sé að raungerast“ Menning Kristján Guðmundsson látinn Lífið Sjóðheitar skvísur í feldsfíling Tíska og hönnun Sambærilegt því að spila með Real Madrid Lífið Sunna Ben og Andri Freyr héldu „ponsulítið brúðkaup“ Lífið Tískukóngur og húðdrottning ástfangin Lífið Fleiri fréttir Patti Smith heldur tónleika í Hörpu og Hofi Reggí-risinn Jimmy Cliff allur Lifandi tónlist beint í æð allan ársins hring Hlýja og nánd heima og uppi á sviði Gæsahúð gekk á milli gesta á Stuðmönnum Lög sem mönnum yrði slaufað fyrir í dag Frumsýning á Vísi: Fögnuðu nýjum lífstíl Lítið mál að trylla lýðinn kasólétt Fagnar fimmtugsafmæli með fyrstu tónleikum Ampop í átján ár Tók málin í eigin hendur og stofnaði nýja metal-hátíð á Selfossi Una Torfa heillaði baðgesti upp úr sundskónum Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Ekkert rapplag á topp 40 í fyrsta sinn í 35 ár „Lélegur í að fela hvernig mér líður og bera harm minn í hljóði“ Breytti um nafn eftir djúpa ástarsorg Spila jólalög allan sólarhringinn fram að jólum Gervigreindarsvikarar reyna að hagnast á íslenskum stjörnum Katrín Odds og Þorgerður ástfangnar á frumsýningu Englar Birnis frumsýndir og heimildarmynd á leiðinni Sleppti tökunum á ástarsorgarplötu aldarinnar Lofar hlustendum jákvæðri og skemmtilegri stemmingu Þetta eru bestu lög 21. aldarinnar „Þetta er ömurleg fjárhagsleg ákvörðun“ Borgarstjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði Sama hvað öllum finnst, nema mömmu og pabba Íslenskar stjörnur heiðra Bítlana Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Sjá meira