Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. nóvember 2025 10:37 Er það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að? Eða, er það kannski fólkið á þessum stað. Fjallabróðirinn Halldór Gunnar Pálsson frumsýnir á Vísi í dag tónlistarmyndband við lagið „Hafið eða fjöllin" sem Sverrir Bergmann syngur. Útgáfa þeirra félaga er sérstaklega áhrifamikil yfir myndefni af samheldnum Grindvíkingum og áhrifum jarðhræringanna á Grindavíkurbæ. Lagið er að finna á plötunni Grindavík sem inniheldur 33 lög sem Halldór samdi fyrir samnefnda heimildarþáttaseríu sem var sýnd á Stöð 2 í fyrra og er að finna á Sýn+. Halldór gaf plötuna út í gær í tilefni af því að tvö ár voru liðin frá því að Grindavíkurbær var rýmdur vegna jarðhræringa á Reykjanesi. „Hafið eða fjöllin" í flutningi þeirra félaga er kynngimagnað og í tónlistarmyndbandinu má sjá myndefni af Grindavík sem Egill Birgisson klippti úr heimildarþáttunum Grindavík. Áhrifin á körfuboltann í Grindavík Heimildarþáttaserían Grindavík fjallar um körfuboltann í Grindavík og áhrifin sem jarðhræringarnar á Reykjanesi höfðu á starf körfuknattleiksdeildarinnar og leikmenn liðsins. Framleiðandinn Garðar Örn Arnarson gerði þættina ásamt Sigurði Má Davíðssyni sem fylgdi leikmönnum Grindavíkur vel eftir í marga mánuði. Þættirnir voru verðlaunaðir á Íslensku sjónvarpsverðlaununum í síðasta mánuði sem heimildaefni ársins 2024 og var sömuleiðis valið íþróttaefni ársins á síðasta ári. Tónlist Grindavík UMF Grindavík Tengdar fréttir Íslenski körfuboltinn og Grindavík verðlaunuð Íslensku sjónvarpsverðlaunin fóru fram í Gamla bíói í gær og þar fékk Sýn Sport þrenn verðlaun. 31. október 2025 11:30 „Maður fær bara hnút í magann að koma hingað inn" Bræðurnir Jóhann Þór og Ólafur Ólafssynir eru allt í öllu í karlaliði Grindavíkur í körfuboltanum. Jóhann þjálfar liðið og Ólafur er fyrirliði liðsins. Þegar Grindvíkingar þurftu að flýja bæinn sinn á síðasta tímabili þá reyndi mjög mikið á þá tvo við að halda liðinu gangandi. 8. janúar 2025 07:02 Forðað frá gosi um miðja nótt og sáu hraunið flæða yfir húsin á pílumóti Í þriðja þætti heimildaþáttaraðarinnar Grindavík er meðal annars farið yfir daginn örlagaríka fyrir sléttu ári síðan, þegar hraun rann inn í bæinn. Guðríður Hanna Sigurðardóttir og Morten Szmiedowicz voru á meðal þeirra sem sáu húsið sitt verða hrauninu að bráð í beinni sjónvarpsútsendingu. 14. janúar 2025 11:01