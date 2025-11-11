Una Torfa heillaði baðgesti upp úr sundskónum

Það var töfrandi stemning í SkyLagoon síðastliðinn miðvikudag þegar baðlónið tók forskot á sæluna með tónleikum í samvinnu með Airwaves hátíðina. Una Torfa flutti töfrandi tóna fyrir tónleikagesti sem allir klæddust baðsloppum og nutu í botn.
Á miðvikudagskvöldið síðastliðið 5. nóvember hélt SkyLagoon sína fyrstu tónleika í Skjól torfbænum, sem hýsir sjö-skrefa ritúalið. Þar skapaði Una Torfadóttir töfrandi stemningu þegar hún flutti tónlist sína fyrir gesti í þessu einstaka umhverfi.
Tónleikarnir voru hluti af samstarfi Sky Lagoon og tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves, sem fór fram í 26. skipti dagana 6.–8. nóvember. Í gegnum tíðina hefur Sky Lagoon staðið fyrir fjölbreyttum viðburðum, en þetta voru fyrstu tónleikarnir sem haldnir eru af þessu tagi.“
Það seldist upp á tónleikana vel fram í tímann og var Airwaves teymið í skýjunum með staðsetninguna.
„Tónleikarnir í Sky Lagoon voru eitthvað alveg sérstakt. Una Torfa var í essinu sínu á sviði í þessu fallega rými í torfhúsinu Skjól og gestirnir í sloppum, umluktir náttúru, yl og tónlist.
Allt skapaði þetta draumkennda stemningu, ekta Airwaves-augnablik sem gleymist ekki,“ segir Ísleifur Þórhallsson, framkvæmdastjóri Iceland Airwaves.
