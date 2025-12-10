Tónlist

Abba skilar 350 milljörðum í kassann

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Ludvig Andersson, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad og framleiðandinn Svana Gisla koma öll að ABBA Voyage.
Sýningin ABBA Voyage hefur algjörlega slegið í gegn í Bretlandi og hefur fólk komið hvaðan af úr heiminum til að sjá hana. Þessi einstaka tónleikaupplifun sem sýnir svokallaða „ABBA-tara“ eða stafræna holdgervinga af meðlimum sænsku sveitarinnar flytja sín stærstu lög hefur skilað rúmum tveimur milljörðum punda út í breska efnahagskerfið. 

Það jafngildir um 350 milljörðum íslenskra króna en sýningin var frumsýnd árið 2022 og eru sýningar auglýstar fram á næsta ár. 

Tímaritið NME greinir frá en Abba Voyage hefur hlotið mikið lof gagnrýnenda og gaf NME henni meðal annars fimm stjörnur.

Íslendingurinn Svana Gísladóttir er aðal framleiðandi sýningarinnar ásamt hinum sænska Ludvig Andersson, syni Abba meðlimsins Benny Andersson, og leikstjóri er Baillie Walsh. 

Hingað til hafa yfir þrjár milljónir gesta upplifað sýninguna og þar af eru tæp tuttugu prósent sem koma utan Bretlands. 

