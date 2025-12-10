Abba skilar 350 milljörðum í kassann Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 10. desember 2025 09:59 Ludvig Andersson, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad og framleiðandinn Svana Gisla koma öll að ABBA Voyage. Alan Chapman/Dave Benett/Getty Images Sýningin ABBA Voyage hefur algjörlega slegið í gegn í Bretlandi og hefur fólk komið hvaðan af úr heiminum til að sjá hana. Þessi einstaka tónleikaupplifun sem sýnir svokallaða „ABBA-tara“ eða stafræna holdgervinga af meðlimum sænsku sveitarinnar flytja sín stærstu lög hefur skilað rúmum tveimur milljörðum punda út í breska efnahagskerfið. Það jafngildir um 350 milljörðum íslenskra króna en sýningin var frumsýnd árið 2022 og eru sýningar auglýstar fram á næsta ár. Tímaritið NME greinir frá en Abba Voyage hefur hlotið mikið lof gagnrýnenda og gaf NME henni meðal annars fimm stjörnur. Íslendingurinn Svana Gísladóttir er aðal framleiðandi sýningarinnar ásamt hinum sænska Ludvig Andersson, syni Abba meðlimsins Benny Andersson, og leikstjóri er Baillie Walsh. Hingað til hafa yfir þrjár milljónir gesta upplifað sýninguna og þar af eru tæp tuttugu prósent sem koma utan Bretlands. Tónlist Íslendingar erlendis Bretland Mest lesið Fagnaði afmælinu með sínum kærustu vinkonum Lífið „Ég nenni ekki að hlusta á 7. október rökstuðninginn enn og aftur“ Lífið Einhentar íslenskar vinkonur: „Eins og við hefðum þekkst alla ævi“ Lífið Abba skilar 350 milljörðum í kassann Tónlist Alltaf til í flipp en nennir ekki að borða vondan mat Lífið Þegar desember verður erfiðari en hann þarf að vera Áskorun Aðeins of leiðinlegt til að vera skemmtilegt Gagnrýni Áfall að dóttirin ætti 44 árum eldri kærasta Lífið „Ætla að verða ógeðslega fræg og ógeðslega rík” Lífið Rúv býður upp á hollenskt fréttastef Lífið Fleiri fréttir Abba skilar 350 milljörðum í kassann Ísraelar fá að vera með í Eurovision Halda aðra tónleika á Íslandi fyrir þá sem misstu af Allt alltaf alls staðar í allra besta lagi Miley Cyrus trúlofuð Þau þykja skara fram úr í íslenskri tónlist Þau hlutu verðlaun Dags íslenskrar tónlistar Bein útsending: Hver hlýtur viðurkenningu á Degi íslenskrar tónlistar? Bjallaði í eitt virtasta tónskáld Kasakstan Patti Smith heldur tónleika í Hörpu og Hofi Reggí-risinn Jimmy Cliff allur Lifandi tónlist beint í æð allan ársins hring Hlýja og nánd heima og uppi á sviði Gæsahúð gekk á milli gesta á Stuðmönnum Lög sem mönnum yrði slaufað fyrir í dag Frumsýning á Vísi: Fögnuðu nýjum lífstíl Lítið mál að trylla lýðinn kasólétt Fagnar fimmtugsafmæli með fyrstu tónleikum Ampop í átján ár Tók málin í eigin hendur og stofnaði nýja metal-hátíð á Selfossi Una Torfa heillaði baðgesti upp úr sundskónum Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Sjá meira