Það var líf og fjör í Eldborg um helgina þegar Stuðmenn héldu tvenna tónleika við gríðarlegan fögnuð aðdáenda. Tilefnið var fimmtíu ára afmæli fyrstu plötu sveitarinnar, Sumar á Sýrlandi, og enginn tónleikagestur fór heim ósnortinn eftir dásamlegan flutning Egils, Valgeirs og Sigga Bjólu á laginu Í bláum skugga.
Sigurður Bjóla átti nýverið 73 ára afmæli og er goðsögn í tónlistarheiminum rétt eins og Stuðmenn. Hann var hvað þekktastur sem söngvari og lagahöfundur í sveitinni Spilverk þjóðanna.
Þríeykið Egill, Valgeir og Siggi höfðu ekki komið saman með Stuðmönnum í 49 ár og var því um sögulega endurfundi að ræða.
Stuðmenn fengu nokkra af vinsælustu listamönnum landsins með sér í lið og má þar nefna Bríeti, Friðrik Dór, Magna, Mugison og Sölku Sól.
Kristinn R. Kristinsson ljósmyndari var á svæðinu og náði þessum fallegu augnablikum: