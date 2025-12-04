Sjáðu íslenska unglinginn hamfletta Esbjerg Sindri Sverrisson skrifar 4. desember 2025 12:03 Viktor Bjarki Daðason fór á kostum gegn Esbjerg í gær. Skjáskot/Youtube/@fc_kobenhavn Hinn 17 ára gamli Viktor Bjarki Daðason heldur áfram að gera frábæra hluti með danska stórveldinu FC Kaupmannahöfn. Hann skoraði tvö mörk og átti stoðsendingu í 4-2 sigri gegn Esbjerg í dönsku bikarkeppninni í fótbolta í gær. Helstu atvik úr leiknum má sjá hér að neðan og var Viktor Bjarki að sjálfsögðu manna mest í sviðsljósinu. Viktor skoraði strax á 6. mínútu og og átti svo stoðsendingu á Elias Achouri á 35. mínútu, eftir að Mohamed Elyounoussi hafði einnig skorað. Seinna mark Viktors kom svo á 72. mínútu, þegar hann jók muninn í 4-1, en Esbjerg náði að klóra í bakkann og á enn einhverja von um að komast í undanúrslitin, fyrir seinni leik liðanna eftir tíu daga. Viktor fékk ekki tækifæri til að glíma við sinn gamla liðsfélaga úr Fram, Breka Baldursson, sem sat allan tímann á varamannabekk Esbjerg. Viktor Bjarki er nú kominn með fimm mörk og þrjár stoðsendingar í öllum keppnum, þar á meðal tvö mörk í Meistaradeild Evrópu, á sinni fyrstu leiktíð í aðalliði FCK, í aðeins ellefu leikjum. Í mörgum af þessum leikjum hefur hann aðeins spilað stutt eftir að hafa komið inn á sem varamaður. FCK mætir næst Sönderjyske um helgina í dönsku úrvalsdeildinni og svo Villarreal á Spáni í Meistaradeild Evrópu næsta miðvikudagskvöld. Danski boltinn Mest lesið Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Íslenski boltinn Þurfa að hlífa henni við fjölmiðlum vegna heilaþreytu Sport „Ég hef ekki farið á blæðingar síðan 2014“ Sport Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV Íslenski boltinn „Engar pásur“ hjá landsliðskonum sem þurfa að taka lokapróf á leikdögum Handbolti Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Enski boltinn Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli Enski boltinn Sjáðu íslenska unglinginn hamfletta Esbjerg Fótbolti Sættir sig við dóm fyrir að deila kynferðislegu efni af táningum Fótbolti Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu íslenska unglinginn hamfletta Esbjerg Sjáðu brot af því besta frá öllum í hundrað marka klúbbnum Þegar Ronaldo tætti West Ham í sig Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Sættir sig við dóm fyrir að deila kynferðislegu efni af táningum Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Setja fyrirliða sinn í bann fyrir lélegt viðhorf Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Wirtz fékk ekki markið skráð á sig og nýliðarnir fögnuðu á Anfield Chelsea fór stigalaust heim af Elland Road Aston Villa með endurkomu í miklum markaleik Merino og Arsenal-vörnin mikilvæg sem fyrr Benoný Breki opnaði markareikninginn sinn Mbappé-sýningin heldur áfram hjá Real Madrid Viktor Bjarki heldur áfram að slá í gegn Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Mikael og félögum kastað öfugum út úr bikarnum EM 2029 haldið í Þýskalandi Murielle elti Óskar í Garðabæinn Skotspónn eftir skelfilegt víti: „Verða að byggja stærri leikvang“ „Ég missti hárið“ Sjáðu mark Andra í leik sem gerði þjálfara hans æfan Öll hundrað mörk Haalands á hundrað sekúndum VARsjáin: Hlaupastíll Sigmundar og eina rifrildi Benna og Fannars Skoðar sín mál eftir að stuðningsmenn kveiktu í vellinum Nýja treyjan sem fylgja á Íslandi inn á næsta stórmót Sjáðu hjólhest Romero og níu mörk í sigri City Sjá meira