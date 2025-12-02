Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, verður viðstaddur þegar dregið verður í riðla fyrir heimsmeistaramótið í Washington á föstudag. Þetta staðfestir Hvíta húsið.
Það verður ekki aðeins dregið í riðla fyrir heimsmeistaramótið því FIFA ætlar einnig að afhenda sérstök Friðarverðlaun FIFA í fyrsta sinn.
Með því að Trumo boði komu sína á dráttinn þá eru orðnar 101 prósent líkur á því að hann sé að fara að fá þessi verðlaun.
US President Trump to attend 2026 FIFA World Cup finals draw on December 6: The White House https://t.co/PGrmH8UinE— Sports Express (@Xpress_Sports) December 2, 2025
US President Trump to attend 2026 FIFA World Cup finals draw on December 6: The White House https://t.co/PGrmH8UinE
Vinur hans, Gianni Infantino, forseti FIFA, mun ekki afhenda öðrum friðarverðlaun fyrir framan nefið á Trump.
„Á föstudag mun Trump forseti taka þátt í drætti fyrir riðla HM í Kennedy Center,“ sagði Karoline Leavitt, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, við fjölmiðla.
Bandaríkin, Kanada og Mexíkó deila með sér hlutverki gestgjafa fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta á næsta ári. Trump hefur gert viðburðinn að mikilvægum þætti bæði í forsetatíð sinni og sem hluta af 250 ára afmælishátíð sjálfstæðis Bandaríkjanna á næsta ári.
Liðin fá að vita í hvaða riðlum þau eru þetta kvöld en vita ekki hvenær leikir þeirra munu fara fram strax.
Daginn eftir riðladráttinn á föstudag verður uppfærð leikjadagskrá fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta á næsta ári kynnt. Það gerist í beinni alþjóðlegri sjónvarpsútsendingu á vegum FIFA á laugardagskvöld.
FIFA hefur tilkynnt að þá muni fást fullt yfirlit yfir leikstaði og upphafstíma allra leikja. Það er þegar ljóst að leikir HM munu fara fram á sextán mismunandi leikvöngum í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
NEW @TheAthleticFC : FIFA “peace” prize - announced suddenly by Infantino on Nov 5 & tipped to be awarded to President Trump at World Cup draw - had no prior consultation for FIFA Council or vice-Presidents. Some found out via media release. https://t.co/XlxZNvxbAh— Adam Crafton (@AdamCrafton_) December 1, 2025
NEW @TheAthleticFC : FIFA “peace” prize - announced suddenly by Infantino on Nov 5 & tipped to be awarded to President Trump at World Cup draw - had no prior consultation for FIFA Council or vice-Presidents. Some found out via media release. https://t.co/XlxZNvxbAh