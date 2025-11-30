Úkraínsk sendinefnd er á leið til Flórída í Bandaríkjunum þar sem hun mun funda með utanríkisráðherra landsins og aðalsamningamanni Bandaríkjastjórnar um friðartillögurnar sem lagðar voru fram um síðustu helgi. Sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum vonar að viðræðurnar skili jákvæðum árangri en aðdragandi fundarins hafi ekki verið góður.
„Það hefur tekist að vinda ofan af þessum fyrri tillögum og nú virðist tekið nokkuð tillit til öryggishagsmuna Evrópu og Úkraínu en það á eftir að koma í ljós þegar þessum viðræðum lýkur hverju það skilar sér,“ sagði Arnór Sigurjónsson í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Staða Evrópuríkjanna sé erfið, enda komu þau inn í friðarviðræðurnar eftir að Bandaríkjamenn lögðu fram friðartillögur. Tillögurnar eru sagðar hafa verið unnar að mestu af Rússum en einhverjar breytingar voru gerðar eftir aðkomu Úkraínumanna um síðustu helgi.
„Evrópa er því miður ekki sameinuð í afstöðu sinni til Úkraínu. Það eru lönd innan sambandsins sem eru til trafala þegar kemur að umræðu um stuðning við Úkraínu, þar með talið Ungverjaland og fleiri lönd. Það hefur lýst sér í því að Evrópusambandinu hefur ekki tekist að styðja nægilega vel við baráttu Úkraínu gegn Rússum, hvorki fjárhagslega né með vopnum.“
Hann telur augljóst að Rússar muni ekki samþykkja tillögur Evrópuríkjanna um að reyna að koma til móts við öryggishagsmuni Úkraínu.
„Ég held að Rússar muni halda áfram að gera þær kröfur að þeir fái landsvæði innan Lúhansk og Dónetsk, jafnvel þau sem þeir hafa ekki hertekið enn þá sem lágmarksgreiðslu fyrir friðarsamninga ef það má orða það þannig.“