Newcastle gerði góða ferð til Liverpool-borgar í kvöld þegar liðið lagði Everton nokkuð þægilega 1-4.
Það virtist ekki skipta Newcastle neinu máli þó svo að Everton menn væru ellefu á vellinum allan leikinn. Gestirnir höfðu einfaldlega algjöra yfirburði í leiknum og má setja mörg spurningamerki bæði við varnarleik og markvörslu Everton.
Newcastle fékk sannkallaða draumabyrjun þegar varnarmaðurinn Malick Thiaw skoraði með skalla eftir hornspyrnu, en hann skoraði tvö mörk í dag, bæði með skalla.
Annað mark Newcastle var af skrautlegri gerðinni þar sem Lewis Miley klobbaði Henderson í markinu. Það var þó sennilega ekki viljandi en Pickford leit illa út í markinu og sást glöggt á svipbrigðum hans í kjölfarið að hann átti að gera betur.
Nick Woltemade kom Newcastle svo í 0-3 fyrir hálfleik þar sem enginn varnarmaður Everton virtist nenna að elta hann inn á teiginn og hann þakkaði fyrir sig með því að vippa boltanum yfir Pickford.
Newcastle gerði endanlega út um leikinn strax á 58. mínútu þegar Thiaw skoraði sitt annað mark og staðan orðin 0-4. Heimamenn vöknuðu aðeins til lífsins í kjölfarið og Thierno Barry kom boltanum í netið, gullfallegt mark en dæmt af þar sem hann fékk boltann í höndina í aðdragandanum.
Kiernan Dewsbury-Hall skoraði eina mark Everton skömmu seinna en það kom einfaldlega alltof seint og 1-4 verðskuldaður sigur Newcastle staðreynd.