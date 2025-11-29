Fótbolti

Everton engin fyrir­staða fyrir Newcastle

Siggeir Ævarsson skrifar
Malick Thiaw fagnar öðru af tveimur mörkum sínum í kvöld.
Malick Thiaw fagnar öðru af tveimur mörkum sínum í kvöld. Vísir/Getty

Newcastle gerði góða ferð til Liverpool-borgar í kvöld þegar liðið lagði Everton nokkuð þægilega 1-4.

Það virtist ekki skipta Newcastle neinu máli þó svo að Everton menn væru ellefu á vellinum allan leikinn. Gestirnir höfðu einfaldlega algjöra yfirburði í leiknum og má setja mörg spurningamerki bæði við varnarleik og markvörslu Everton.

Newcastle fékk sannkallaða draumabyrjun þegar varnarmaðurinn Malick Thiaw skoraði með skalla eftir hornspyrnu, en hann skoraði tvö mörk í dag, bæði með skalla.

Annað mark Newcastle var af skrautlegri gerðinni þar sem Lewis Miley klobbaði Henderson í markinu. Það var þó sennilega ekki viljandi en Pickford leit illa út í markinu og sást glöggt á svipbrigðum hans í kjölfarið að hann átti að gera betur.

Nick Woltemade kom Newcastle svo í 0-3 fyrir hálfleik þar sem enginn varnarmaður Everton virtist nenna að elta hann inn á teiginn og hann þakkaði fyrir sig með því að vippa boltanum yfir Pickford.

Newcastle gerði endanlega út um leikinn strax á 58. mínútu þegar Thiaw skoraði sitt annað mark og staðan orðin 0-4. Heimamenn vöknuðu aðeins til lífsins í kjölfarið og Thierno Barry kom boltanum í netið, gullfallegt mark en dæmt af þar sem hann fékk boltann í höndina í aðdragandanum.

Kiernan Dewsbury-Hall skoraði eina mark Everton skömmu seinna en það kom einfaldlega alltof seint og 1-4 verðskuldaður sigur Newcastle staðreynd.

Enski boltinn Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið