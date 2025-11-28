Erlent

Hús­leit hjá starfs­manna­stjóra Selenskís

Samúel Karl Ólason skrifar
Andrí Jermak, starfsmannastjóra Vólódímírs Selenskí, forseta Úkraínu.
Rannsakendur tveggja stofnana sem rannsaka spillingu í Úkraínu framkvæmdu í morgun húsleit hjá Andrí Jermak, starfsmannastjóra Vólódímírs Selenskí, forseta Úkraínu, og æðsti samningamaður hans. Er það vegna mögulegra tengsla hans við umfangsmikið spillingarmál í orkugeira Úkraínu sem snýr að umfangsmiklum mútugreiðslum og fjársvikum varðandi ríkisfyrirtæki sem rekur þrjú kjarnorkuver.

Háttsettir embættismenn og fyrrverandi viðskiptafélagi Selenskís eru grunaðir um græsku í málinu. Jermak hefur ekki stöðu sakbornings en hávær áköll um brottrekstur hans hafa heyrst á þingi Úkraínu og meðal annars frá þingmönnum úr flokki Selenskís, eins og fram kemur í frétt Reuters.

Selenskí hefur þó ekki viljað verða við því og hefur gefið Jermak það hlutverk að leiða friðarviðleitni Úkraínumanna.

Jermak sjálfur sagði frá því í morgun að verið væri að leita á heimili hans og sagðist hann vera alfarið samvinnuþýður rannsakendum. Úkraínskir fjölmiðlar hafa sagt frá því að einnig hafi verið framkvæmd leit á skrifstofu hans.

Umræddar stofnanir kallast NABU og SAPO en þær voru stofnaðar í kjölfar EuroMaidan mótmælanna 2014 og er þeim ætlað að rækta spillingu í Úkraínu. Spilling hefur lengi plagað Úkraínu en barátta gegn henni er lykilatriði í viðleitni Úkraínumanna við að ganga í Evrópusambandið.

Báðar þessar stofnanir voru mikið milli tannanna á fólki í Úkraínu og víða í Evrópu í sumar en þá reyndu Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, og bandamenn hans að koma böndum á stofnanirnar.

Þær tilraunir mættu mikilli mótspyrnu í Úkraínu og hjá bakhjörlum Úkraínumanna í Evrópu og þurfti forsetinn úkraínski að hætta við.

Kyiv Indpendent hefur eftir úkraínskum saksóknara að Jermak sé grunaður um að hafa stýrt áreitni í garð starfsmanna NABU og saksóknara sem rannsaka spillingu. Því hefur áður verið haldið fram að glæsihýsi sem reist var nærri Kænugarði og fjármagnað með spillingu hafi verið ætlað Jermak.

