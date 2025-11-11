Nýtt spillingarmál skekur Úkraínu Samúel Karl Ólason skrifar 11. nóvember 2025 10:40 Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, og ráðherrar og embættismenn á blaðamannafundi á dögunum. AP/Andrea Rosa Forsvarsmenn sjálfstæðrar andspillingarrannsóknarstofnunar Úkraínu, sem kallast NABU, segjast rannsaka umfangsmikið spillingarmál í orkugeira ríkisins. Rannsóknin er meðal annars sögð snúa að meintum umfangsmiklum mútugreiðslum og fjársvikum sem tengjast ríkisfyrirtæki sem rekur þrjú kjarnorkuver. Í heildina segja rannsakendur að rannsóknin snúist um hundrað milljónir dala sem hafi veri þvættaðir. Orkukerfi Úkraínu hefur orðið fyrir gífurlega umfangsmiklum árásum á undanförnum vikum og Úkraínumenn standa frammi fyrir ítrekuðu og langvarandi rafmagnsleysi á köldustu mánuðum ársins. Rannsóknin ber nafnið „Midas“ og beinist hún meðal annars að aðilum sem sagðir eru nánir Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu, og flokki hans. Hún er sögð beinast að embættismönnum, fyrrverandi og núverandi, þekktum viðskiptajöfri, fyrrverandi ráðgjafa orkumálaráðherra Úkraínu og fleirum. Þeirra á meðal er Timur Mindich, samkvæmt fjölmiðlum í Úkraínu. Hann er fyrrverandi viðskiptafélagi Vólódómírs Selenskí, forseta Úkraínu. Hann er sagður hafa flúið land skömmu áður en húsleit var gerð hjá honum í gær og eru saksóknarar nú að rannsaka hvort upplýsingum um húsleitina og rannsóknina hafi verið lekið til hans. Reyndu að koma böndum á rannsakendur Rannsóknin ku vera framkvæmd með aðstoð annarrar andspillingarstofnunar sem kallast SAPO. Bæði NABU og SAPO voru stofnaðar í kjölfar EuroMaidan mótmælanna árið 2014 og er þeim ætlað að rannsaka spillingu í Úkraínu. Spilling hefur lengi plagað Úkraínu en barátta gegn henni er lykilatriði í viðleitni Úkraínumanna við að ganga í Evrópusambandið. Báðar þessar stofnanir voru mikið milli tannanna á fólki í Úkraínu og víða í Evrópu í sumar en þá reyndu Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, og bandamenn hans að koma böndum á stofnanirnar. Þær tilraunir mættu mikilli mótspyrnu í Úkraínu og hjá bakhjörlum Úkraínumanna í Evrópu og þurfti forsetinn úkraínski að hætta við. Sjá einnig: Samþykkja ný lög um spillingarrannsóknir eftir mótmæli Það var eftir að fregnir höfðu borist af því að ráðamenn í Evrópu hefðu tilkynnt Selenskí að lögin gætu komið niður á fjárhagsaðstoð handa Úkraínu. Samkvæmt frétt Reuters hafa útsendarar NABU og SAPO rannsakað málið í fimmtán mánuði. Búið er að gera húsleit á um sjötíu stöðum og safna um þúsund klukkustundum af hljóðupptökum. Flúði land rétt fyrir húsleit og handtöku Timur Mindich er náinn bandamaður Selenskís og er hann sagður með angana víðsvegar um úkraínskt viðskiptalíf. Samkvæmt Kyiv Independent hafa rannsóknarblaðamenn komist á snoðir um það að áhrif hans og auðæfi hafi aukist til muna á undanförnum árum. Hann er í grunninn kvikmyndaframleiðandi og var í viðskiptum með auðjöfrinum Ihor Kolomoisky. Sá var mjög umsvifamikill í úkraínsku viðskiptalífi og kom á sínum tíma að stofnun bankans PrivatBank þar í landi. Árið 2016 var bankinn þó þjóðnýttur í kjölfar rannsóknar sem varpaði ljósi á umfangsmikla spillingu innan veggja hans. Kolomoisky var á árum áður náinn bandamaður Selenskís. Úkraínski miðillinn Pravda vísar til fregna af því að Alríkislögregla Bandaríkjanna hafi verið að rannsaka Mindich að undanförnu. Radio Svoboda hefur eftir þingmanni að Mindich hafi verið í Kænugarði á sunnudagskvöld en að hann hafi farið þaðan í flýti og mögulega með þyrlu. Útlit sé fyrir að hann hafi verið varaður við því að til stæði að handtaka hann og framkvæma húsleit í eignum hans. Sagði baráttuna nauðsynlega Í ávarpi sem hann birti á samfélagsmiðlum í gær sagði Selenskí að embættismenn þyrftu að starfa með rannsakendum NABU og SAPO. Barátta gegn spillingu væri nauðsynleg og refsa þyrfti þeim sem væru spilltir. Forsetinn sagði að staða orkufyrirtækisins opinbera, Energoatom, væri einkar mikilvæg. Þrjú kjarnorkuver fyrirtækisins sæju Úkraínumönnum fyrir meirihluta raforku þeirra. Því væri gífurlega mikilvægt að tryggja heillindi þess. Ukraine is currently applying its long-range sanctions against Russia virtually on a daily basis. And we have clear results in the form of reduced Russian capabilities every day. Russia must keep losing, and this is actually a peacemaking tactic. We are preparing agreements… pic.twitter.com/id4aULCqpl— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2025 Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Áætlanir Bláa lónsins varði alla heimsbyggðina Innlent Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin Erlent Erfitt að skilja drengina eftir í Suður-Afríku en jákvætt að þeir séu loks edrú Innlent Kínverjar menga mest en standa sig samt best Erlent Mótefni við RSV muni draga verulega úr álagi og kostnaði Innlent Aðdragandinn að endinum hjá ríkislögreglustjóra Innlent „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Erlent Nýtt spillingarmál skekur Úkraínu Erlent Hótar að kæra BBC fyrir einn milljarð dala Erlent Héldu samverustund þar sem að tvö ár eru liðin Innlent Fleiri fréttir Nýtt spillingarmál skekur Úkraínu Kínverjar menga mest en standa sig samt best Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Hótar að kæra BBC fyrir einn milljarð dala „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Reynt sé að grafa undan BBC sem þó hafi gert mistök Demókratar reiðir hver öðrum en aðallega reiðir Schumer Ætla ekki að endurskoða rétt samkynhneigðra til að giftast Sarkozy laus úr fangelsi Lagði til að forsætisráðherrann yrði afhöfðaður Sögð ætla að leita á náðir Trumps Skaut hreingerningakonu sem fór húsavillt Mótmæli gegn loftmengun í Nýju-Delí: „Ég sakna þess að anda“ Trump náðar Giuliani og aðra tengda kosningasamsærinu í Georgíu Frumvarp um fjármögnun alríkisins samþykkt í öldungadeildinni Flugvallarþorp gæti öðlast framhaldslíf Forstöðumaður BBC segir af sér vegna misvísandi umfjöllunar Saka Rússa um að ógna kjarnorkuöryggi í Evrópu Bretlandsher aðstoðar Belga vegna drónaflugs Nærri milljón rýmir vegna ofurfellibyls Þrír látnir í risaöldum á Tenerife Gestir Bylgjunnar fá að synda undir þessu þaki Aflýsa yfir þúsund flugferðum Sex drepnir í árásum á blokkir og orkuinnviði Haldið föngnum neðanjarðar án sólarljóss mánuðum saman Bretar vilja fara „dönsku leiðina“ í innflytjendamálum Einn uppgötvenda byggingar DNA látinn Útbjuggu heimagerðar sprengjur fyrir árásir á húsnæði flóttamanna Trump veitir Ungverjum undanþágu Sjá meira