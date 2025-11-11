Erlent

Nýtt spillingarmál skekur Úkraínu

Samúel Karl Ólason skrifar
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, og ráðherrar og embættismenn á blaðamannafundi á dögunum.
Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, og ráðherrar og embættismenn á blaðamannafundi á dögunum.

Forsvarsmenn sjálfstæðrar andspillingarrannsóknarstofnunar Úkraínu, sem kallast NABU, segjast rannsaka umfangsmikið spillingarmál í orkugeira ríkisins. Rannsóknin er meðal annars sögð snúa að meintum umfangsmiklum mútugreiðslum og fjársvikum sem tengjast ríkisfyrirtæki sem rekur þrjú kjarnorkuver.

Í heildina segja rannsakendur að rannsóknin snúist um hundrað milljónir dala sem hafi veri þvættaðir.

Orkukerfi Úkraínu hefur orðið fyrir gífurlega umfangsmiklum árásum á undanförnum vikum og Úkraínumenn standa frammi fyrir ítrekuðu og langvarandi rafmagnsleysi á köldustu mánuðum ársins.

Rannsóknin ber nafnið „Midas“ og beinist hún meðal annars að aðilum sem sagðir eru nánir Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu, og flokki hans. Hún er sögð beinast að embættismönnum, fyrrverandi og núverandi, þekktum viðskiptajöfri, fyrrverandi ráðgjafa orkumálaráðherra Úkraínu og fleirum.

Þeirra á meðal er Timur Mindich, samkvæmt fjölmiðlum í Úkraínu. Hann er fyrrverandi viðskiptafélagi Vólódómírs Selenskí, forseta Úkraínu. Hann er sagður hafa flúið land skömmu áður en húsleit var gerð hjá honum í gær og eru saksóknarar nú að rannsaka hvort upplýsingum um húsleitina og rannsóknina hafi verið lekið til hans.

Reyndu að koma böndum á rannsakendur

Rannsóknin ku vera framkvæmd með aðstoð annarrar andspillingarstofnunar sem kallast SAPO. Bæði NABU og SAPO voru stofnaðar í kjölfar EuroMaidan mótmælanna árið 2014 og er þeim ætlað að rannsaka spillingu í Úkraínu.

Spilling hefur lengi plagað Úkraínu en barátta gegn henni er lykilatriði í viðleitni Úkraínumanna við að ganga í Evrópusambandið.

Báðar þessar stofnanir voru mikið milli tannanna á fólki í Úkraínu og víða í Evrópu í sumar en þá reyndu Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, og bandamenn hans að koma böndum á stofnanirnar.

Þær tilraunir mættu mikilli mótspyrnu í Úkraínu og hjá bakhjörlum Úkraínumanna í Evrópu og þurfti forsetinn úkraínski að hætta við.

Sjá einnig: Samþykkja ný lög um spillingarrannsóknir eftir mótmæli

Það var eftir að fregnir höfðu borist af því að ráðamenn í Evrópu hefðu tilkynnt Selenskí að lögin gætu komið niður á fjárhagsaðstoð handa Úkraínu.

Samkvæmt frétt Reuters hafa útsendarar NABU og SAPO rannsakað málið í fimmtán mánuði. Búið er að gera húsleit á um sjötíu stöðum og safna um þúsund klukkustundum af hljóðupptökum.

Flúði land rétt fyrir húsleit og handtöku

Timur Mindich er náinn bandamaður Selenskís og er hann sagður með angana víðsvegar um úkraínskt viðskiptalíf. Samkvæmt Kyiv Independent hafa rannsóknarblaðamenn komist á snoðir um það að áhrif hans og auðæfi hafi aukist til muna á undanförnum árum.

Hann er í grunninn kvikmyndaframleiðandi og var í viðskiptum með auðjöfrinum Ihor Kolomoisky. Sá var mjög umsvifamikill í úkraínsku viðskiptalífi og kom á sínum tíma að stofnun bankans PrivatBank þar í landi. Árið 2016 var bankinn þó þjóðnýttur í kjölfar rannsóknar sem varpaði ljósi á umfangsmikla spillingu innan veggja hans.

Kolomoisky var á árum áður náinn bandamaður Selenskís.

Úkraínski miðillinn Pravda vísar til fregna af því að Alríkislögregla Bandaríkjanna hafi verið að rannsaka Mindich að undanförnu.

Radio Svoboda hefur eftir þingmanni að Mindich hafi verið í Kænugarði á sunnudagskvöld en að hann hafi farið þaðan í flýti og mögulega með þyrlu. Útlit sé fyrir að hann hafi verið varaður við því að til stæði að handtaka hann og framkvæma húsleit í eignum hans.

Sagði baráttuna nauðsynlega

Í ávarpi sem hann birti á samfélagsmiðlum í gær sagði Selenskí að embættismenn þyrftu að starfa með rannsakendum NABU og SAPO. Barátta gegn spillingu væri nauðsynleg og refsa þyrfti þeim sem væru spilltir.

Forsetinn sagði að staða orkufyrirtækisins opinbera, Energoatom, væri einkar mikilvæg. Þrjú kjarnorkuver fyrirtækisins sæju Úkraínumönnum fyrir meirihluta raforku þeirra. Því væri gífurlega mikilvægt að tryggja heillindi þess.

Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu

