Gjörbreytt lið City mátti þola sitt fyrsta tap Sindri Sverrisson skrifar 25. nóvember 2025 21:50 Patrik Schick skorar hér gegn Manchester City án þess að Nathan Ake komi vörnum við í kvöld. Getty/Lee Parker Leverkusen vann frábæran 2-0 útisigur gegn Manchester City í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í kvöld. Þetta var fyrsta tap City í Meistaradeildinni í vetur en liðið er með tiu stig í 6. sæti. Leverkusen er núna með átta stig í 13. sætinu. City-liðið var gjörbreytt frá því í tapinu gegn Newcastle um helgina og á bekknum voru menn á borð við Erling Haaland, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Gianluigi Donnarumma, Phil Foden og fleiri. Alejandro Grimaldo skoraði fyrra mark gestanna á 23. mínútu með föstu skoti og Patrick Schick bætti seinna markinu við snemma í seinni hálfleik. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla