Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
mánudagur 24. nóvember 2025
-2 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Notuðu mynd af röngum manni þegar þeir minntust Jota og bróður hans
Fótbolti
McGregor rýfur þögnina: Sá eigin dauðdaga og fann guð
Sport
Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður
Enski boltinn
Pep skammast sín og biðst afsökunar
Enski boltinn
Heimir um Ísland: „Finnst vanta aðeins kjöt á beinin“
Fótbolti
Hamilton líður ömurlega á versta tímabili ferilsins
Formúla 1
Sjáðu stórkostlega hjólhestaspyrnu Ronaldos
Fótbolti
Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak
Enski boltinn
Íhugar framtíðina og gæti hafa leikið sinn síðasta leik fyrir Breiðablik
Fótbolti
Vonar að titilvörnin hefjist ekki á konunni sem vann hann um daginn
Sport
Fleiri fréttir
Man. Utd. - Everton | Moyes mætir á gamla heimavöllinn
Pep skammast sín og biðst afsökunar
Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður
Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn
Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska
Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak
Eze með þrennu í fyrsta Norður-Lundúnaslagnum
Morgan Rogers með sigurmarkið úr aukaspyrnu
Þarf mikið til að eyða 450 milljónum til að gera Liverpool liðið verra
Stríddi „svikurunum“ í herbúðum Arsenal
United-aðdáandinn ætlar að gefa „Litlu prinsessunum“ hárið sitt
Cunha gat ekki kveikt á jólaljósunum vegna slyss á æfingu
Wayne Rooney valdi Owen frekar en Messi
Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga
Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin
Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik
Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM
Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City
„Hvort sem hlutirnir ganga vel eða illa, þá er það á mína ábyrgð“
„Mikið fjör í búningsklefanum“
„Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“
Crystal Palace upp í Meistaradeildarsæti
Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli
Þriðji sigur Chelsea í röð
Andri Lucas setti sigurmarkið í Íslendingaslagnum
Haítí búið að hringja í leikmann Sunderland fyrir HM
Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool
Sjáðu bestu mörkin og lætin sem eru í vændum í London
Rak tána í hurð og missir af risaleikjum
Sakna Jota en myndu aldrei nota það sem afsökun
Sjá meira
Mest lesið
Notuðu mynd af röngum manni þegar þeir minntust Jota og bróður hans
Fótbolti
McGregor rýfur þögnina: Sá eigin dauðdaga og fann guð
Sport
Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður
Enski boltinn
Pep skammast sín og biðst afsökunar
Enski boltinn
Heimir um Ísland: „Finnst vanta aðeins kjöt á beinin“
Fótbolti
Hamilton líður ömurlega á versta tímabili ferilsins
Formúla 1
Sjáðu stórkostlega hjólhestaspyrnu Ronaldos
Fótbolti
Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak
Enski boltinn
Íhugar framtíðina og gæti hafa leikið sinn síðasta leik fyrir Breiðablik
Fótbolti
Vonar að titilvörnin hefjist ekki á konunni sem vann hann um daginn
Sport
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar