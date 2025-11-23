Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. nóvember 2025 08:03 Murillo fagnar marki sinu fyrir Nottingham Forest á móti Liverpool á Anfield í gær. Getty/Shaun Botterill Sjö leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær og nú má sjá mörkin úr öllum leikjunum hér inni á Vísi. Newcastle vann Manchester City í stórleik dagsins en óvæntustu úrslitin voru án efa 3-0 stórsigur Nottingham Forest á Liverpool á Anfield. Tapið hjá Liverpool, það sjötta í síðustu sjö deildarleikjum, þýðir að liðið er komið í neðri hluta deildarinnar. Liðið situr í 11. sæti með sex sigra og sex töp í tólf leikjum. Klippa: Laugardagurinn 22. nóvember 2025 í ensku úrvalsdeildinni Hér fyrir ofan má sjá yfirlit yfir allan laugardaginn en hér fyrir neðan eru síðan mörkin úr hverjum leik fyrir sig. Klippa: Mörkin úr leik Liverpool og Nottingham Forest Manchester City hefði minnkað forskot Arsenal í eitt stig með sigri en er nú í þriðja sætinu, fjórum stigum á eftir Arsenal og einu stigi á eftir Chelsea sem situr í öðru sæti. Harvey Barnes var hetja dagsins með bæði mörkin hjá Newcastle á móti City. Klippa: Mörkin úr leik Newcastle og Manchester City Crystal Palace hoppaði upp í Meistaradeildarsæti með 2-0 útisigri á Úlfunum og Bournemouth náði 2-2 jafntefli á móti West Ham þrátt fyrir að lenda 2-0 undir í fyrri hálfleik. Brentford komst yfir á útivelli á móti Brighton en Brighton svaraði með tveimur mörkum í seinni hálfleik. Brighton fór upp í fimmta sætið með þessum sigri. Chelsea byrjaði daginn á 2-0 útisigri á Burnley og Fulham vann 1-0 heimasigur á Sunderland. Klippa: Mörkin úr leik Burnley og Chelsea Klippa: Mörkin úr leik Bournemouth og West Ham Klippa: Mörkin úr leik Brighton og Brentford Klippa: Markið úr leik Fulham og Sunderland Klippa: Mörkin úr leik Wolves og Crystal Palace Enski boltinn Mest lesið Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Enski boltinn Freyr bað stuðningsmenn Brann afsökunar: „Þetta var vandræðalegt“ Fótbolti Stólarnir litu út eins og NBA-stjörnurnar í Space Jam-myndinni Körfubolti Aðeins stuðningsmenn annars liðsins mega mæta á stórleikinn Fótbolti Gömul hetja Argentínu ekki sammála að Messi-liðið sé besta landslið sögunnar Fótbolti Gömlu United-mennirnir með stoðsendingar þegar Napoli fór á toppinn Fótbolti Gísli Þorgeir framlengir til 2030: „Ótrúlega mikilvægur hluti af liðinu okkar“ Handbolti Eftir rafmagnað og rosalegt kvöld standa bara fjórir eftir í pílunni Sport Valur - Grindavík 87-80 | Valur vann framlengdan toppslag á Hlíðarenda Körfubolti Stelpurnar okkar á HM með flottan sigur í farteskinu Handbolti Fleiri fréttir Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City „Hvort sem hlutirnir ganga vel eða illa, þá er það á mína ábyrgð“ „Mikið fjör í búningsklefanum“ „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Crystal Palace upp í Meistaradeildarsæti Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Þriðji sigur Chelsea í röð Andri Lucas setti sigurmarkið í Íslendingaslagnum Haítí búið að hringja í leikmann Sunderland fyrir HM Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool Sjáðu bestu mörkin og lætin sem eru í vændum í London Rak tána í hurð og missir af risaleikjum Sakna Jota en myndu aldrei nota það sem afsökun Dómanefndin ósammála um „ekki mark“ Liverpool gegn Man City Sadio Mané hafnaði Manchester United Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Mo Salah hefur ekki verið bestur í Afríku í sjö ár „Það verður eitthvað kaos í Fantasy-samfélaginu“ Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Sesko úr leik fram í desember Liverpool-stjarnan grét í leikslok Lofar að fara sparlega með Isak Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Stefnir Manchester United vegna „kynferðislegs og líkamlegs ofbeldis“ Fantasýn: Bara nítján stigum frá toppnum á Íslandi Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona Sjá meira