Lægð kemur upp Grænlandssund og munu skil hennar fara yfir landið, fyrst í kringum hádegi allra vestast.
Á vef Veðurstofunnar segir að þetta sé frekar hefðbundin lægð með rigningu og allhvössum vindi en á norðanverðu Snæfellsnesi gæti slegið í storm um tíma og þar verða líklegast sterkustu hviðurnar líka.
„Í kvöld lægir hratt þegar skilin fara yfir, vindur verður vestlægari og úrkoman færist yfir í skúri. Þegar best lætur gæti hiti farið í 8 til 10 stig, en víðast hvar má búast við 3 til 8 stiga hita.
Á Norðaustur- og Austurlandi verður hægari vindur og þurrt og hlánar þar ekki fyrr en seint í kvöld.
Veðrið virðist síðan ætla að róast fljótt aftur. Á morgun og sérstaklega um helgina er útlit fyrir hæga breytilega átt víðast hvar. Væntanlega verður vart við smávegis úrkomu í flestum landshlutum og það kólnar smám saman og inn til landsins getur frost farið niðurfyrir 10 stiga frost eftir morgundaginn,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á föstudag: Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 m/s. Skúrir eða slydduél, en rigning eða slydda á norðaustanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 0 til 7 stig.
Á laugardag, sunnudag og mánudag: Hæg norðlæg eða breytileg átt, skýjað með köflum og stöku él. Frost 0 til 12 stig, kaldast inn til landsins.
Á þriðjudag: Útlit fyrir suðaustanátt með rigningu eða slyddu og heldur hlýnandi, en yfirleitt þurrt austantil og frost.
Á miðvikudag: Líkur á breytilegri átt með dálitlum éljum í flestum landshlutum. Hiti um og undir frostmarki.