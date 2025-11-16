Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Árni Jóhannsson skrifar 16. nóvember 2025 22:00 Kristófer Acox er fátt óviðkomandi. Vísir / Diego Körfuknattleiksmanninum Kristófer Acox er fátt óviðkomandi þegar kemur að íþróttafélaginu Val. Hann sendi knattspyrnudeildinni væna sneið í athugasemd við færslu á Facebook þegar nokkrir leikmenn kvennaliðs Vals í fótbolta voru kvaddir. Kristófer Acox er í sambandi með Guðrúnu Elísabetu Björgvinsdóttur sem ekki fær samning að nýju þegar núverandi samning hennar lýkur um áramót. Vísir fór yfir málið fyrr í dag en Valur sendi kveðju á Facebook þar sem talið var upp hvaða leikmenn fá ekki nýjan samning. Kristófer brá sér í athugasemdirnar undir færslunni og lýsti yfir áhyggjum af vegferðinni sem knattspyrnudeildin er á. Hann hefur meðal annars áhyggjur af því hvort liðið fari niður um deild eða hvort enn verði reynt að vinna titla. Þá segir hann líka að kvennaliðið hafi einhliða haldið uppi sigurhefð knattspyrnudeildar Vals síðustu ár. Hér að neðan er skjáskot af athugasemdinni sem Kristófer sendi frá sér. Athugasemdin hefur vakið athygli og er Kristófer hrósað fyrir að orða þetta frábærlega. Kristófer Acox hefur áhyggjur af stöðu mála.Vísir / Skjáskot Valur Besta deild kvenna Bónus-deild karla Mest lesið Úkraína - Ísland 2-0 | Krömdu aftur hjörtu Íslendinga Fótbolti Heimir með Íra í HM-umspil eftir ótrúlega dramatík Fótbolti Heimir fékk tilboð: „Pabbi vill ekki vera þar sem stuðningsmenn vilja hann ekki“ Fótbolti Lárus gafst upp og hætti að horfa: „Þeir hentu þeim leik“ Fótbolti Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Fótbolti Einkunnir Íslands: Sverrir bestur í grátlegu tapi Sport „Það verða breytingar“ Fótbolti Samningi Caulkers við Stjörnuna rift Íslenski boltinn „Þetta er svekkjandi og mun svíða í langan tíma“ Sport Óvænt lið Íslands: Hörður, Brynjólfur og Jón Dagur inn Fótbolti Fleiri fréttir „Hefði alltaf valið Gylfa Sig í þetta verkefni“ Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Fullkomin undankeppni hjá Noregi Reynslumiklar Valskonur kveðja „Vilt einhvern veginn ekki gera neitt“ Guðlaugur Victor: Æðri máttarvöld sem segja að við séum ekki tilbúnir „Úkraína er ekki betra fótboltalið en við í dag“ Lárus gafst upp og hætti að horfa: „Þeir hentu þeim leik“ Arnar: Ég laug aðeins að strákunum í sumar Óvænt lið Íslands: Hörður, Brynjólfur og Jón Dagur inn Fanneyju skipt út til heiðurs, Elísa lagði upp og Rosengård reddaði sér Hafrún Rakel hetja Bröndby Samningi Caulkers við Stjörnuna rift Erfið byrjun hjá Cecilíu og Karólínu Leiðin á HM: Arnar fer ekki að ljúga núna Heimir með Íra í HM-umspil eftir ótrúlega dramatík Haaland þakklátur mömmu sinni Úkraína - Ísland 2-0 | Krömdu aftur hjörtu Íslendinga Malinovskyi vonar að Albert eigi ekki sinn besta dag 200 gegn 18 þúsund „Það verða breytingar“ Heimir fékk tilboð: „Pabbi vill ekki vera þar sem stuðningsmenn vilja hann ekki“ „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Rebrov: Karakterinn lykilatriði Dagskráin í dag: Úrslitastund í Varsjá Arsenal að missa menn í meiðsli Vigdís Lilja á skotskónum Hákon: Þú vilt spila þessa leiki Spánn og Austurríki við það að komast á HM ´26 Åge Hareide glímir við sjúkdóm Sjá meira