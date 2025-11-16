Lárus gafst upp og hætti að horfa: „Þeir hentu þeim leik“

Lárus Orri Sigurðsson benti á ákveðið forskot sem Úkraína hefur fyrir leikinn við Ísland í dag, um sæti í HM-umspilinu í fótbolta, vegna ólíks aðdraganda leiksins hjá liðunum.
Úkraína tapaði 4-0 á útivelli fyrir Frakklandi síðasta fimmtudag á meðan að Ísland vann 2-0 sigur gegn Aserbaísjan í Bakú.
Að mati Lárusar voru Úkraínumenn allan tímann með hugann við það að vera í sem bestu ástandi fyrir leikinn við Ísland í dag.
„Það er stutt á milli leikja, sex tíma flug á milli staða [hjá íslenska hópnum], þrír tímar í tímamismun… Á meðan gerir Úkraína sex breytingar á byrjunarliðinu,“ benti Lárus Orri á í beinni útsendingu á Sýn Sport.
Lárus sagði ekkert að marka síðasta leik Úkraínu, við Frakkland:
„Ég fór heim til að horfa á hann og ég hætti bara. Þeir gáfu bara leikinn. Ég held að XG-ið þeirra hafi verið núll. Þeir hentu þeim leik, í raun og veru. Þetta er leikurinn þeirra, í þessum glugga, þannig að þeir eru auðvitað með forskot þarna. En þegar kemur út í svona stóra leiki þá kannski skiptir það ekki máli.“
Leikur Úkraínu og Íslands er í opinni dagskrá á Sýn Sport og hefst klukkan 17.