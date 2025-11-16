Haaland þakklátur mömmu sinni Sindri Sverrisson skrifar 16. nóvember 2025 12:32 Gry Marita Braut og sonur hennar Erling Haaland stilltu sér upp á mynd eftir sigur Manchester City í Meistaradeild Evrópu sumarið 2023. Getty/Michael Regan Erling Haaland er með alvöru íþróttagen sem eflaust hafa hjálpað honum að verða að þeirri markamaskínu sem hann er. Hann kveðst afar þakklátur fyrir mömmu sína, Gry Marita Braut. Í kvöld geta Haaland og félagar hans í norska fótboltalandsliðinu fagnað sæti á stórmóti í fyrsta sinn. Í rauninni gætu þeir nú þegar verið farnir að fagna því Ítalía þarf að vinna níu marka sigur gegn Noregi í kvöld til þess að taka HM-sætið af Norðmönnum. Leikurinn hefst klukkan 19:45 á Sýn Sport Viaplay. „Yfirmaðurinn á heimilinu“ Á blaðamannafundi í gær sat Haaland fyrir svörum og var spurður, sjálfsagt af ítölskum blaðamanni, um það hvaða þýðingu mamma hans hefði haft fyrir hann. Gry Marita Braut er sjálf mikil íþróttakona en hún keppti í frjálsum íþróttum, bæði í fjölþraut og í spretthlaupum. „Hún hefur auðvitað skipt mig alveg gríðarlega miklu máli,“ sagði Haaland og hélt áfram: „Hún er enn þá yfirmaðurinn á heimilinu. Það mun hún alltaf vera. Svo já, hún er yfirmaðurinn í mínu lífi,“ sagði Haaland sem getur eflaust þakkað mömmu sinni hraðann sem hann býr yfir. Pabbi Haaland er svo Alf Inge Haaland sem lék meðal annars 34 A-landsleiki fyrir Noreg og með Manchester City, Leeds og Nottingham Forest. Hlógu að tali um 9-0 sigur Fjölskyldan öll mun eflaust fagna vel í kvöld og á blaðamannafundi ítalska landsliðsins í gær hlógu menn hreinlega að spurningum um hvort mögulegt væri fyrir Ítalíu að taka efsta sætið af Noregi: „Við skulum vera alveg heiðarlegir með að það yrði hrikalega erfitt,“ sagði Federico Dimarco. Þjálfarinn Gennaro Gattuso bætti við: „9-0 er akkúrat núna óhugsandi. Í fótbolta ætti maður aldrei að segja aldrei en við verðum að vera raunsæir hérna.“ HM 2026 í fótbolta Enski boltinn Mest lesið Heimir fékk tilboð: „Pabbi vill ekki vera þar sem stuðningsmenn vilja hann ekki“ Fótbolti „Það verða breytingar“ Fótbolti „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Íslenski boltinn Malinovskyi vonar að Albert eigi ekki sinn besta dag Fótbolti Úkraína - Ísland | Úrslitaleikur í Varsjá Fótbolti Þungavigtin: Jói Kalli á Tene níu dögum fyrir bikarúrslitaleik Fótbolti Atli Viðar segir Vöndu ekki réttu manneskjuna til að leiða KSÍ inn í framtíðina Íslenski boltinn Vonast til að Barcelona geti stöðvað sigurgöngu Lyon Fótbolti Dagskráin í dag: Úrslitastund í Varsjá Fótbolti Arsenal að missa menn í meiðsli Fótbolti Fleiri fréttir Ungverjaland - Írland | Fer Heimir í HM-umspilið? Haaland þakklátur mömmu sinni Úkraína - Ísland | Úrslitaleikur í Varsjá Malinovskyi vonar að Albert eigi ekki sinn besta dag 200 gegn 18 þúsund „Það verða breytingar“ Heimir fékk tilboð: „Pabbi vill ekki vera þar sem stuðningsmenn vilja hann ekki“ „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Rebrov: Karakterinn lykilatriði Dagskráin í dag: Úrslitastund í Varsjá Arsenal að missa menn í meiðsli Vigdís Lilja á skotskónum Hákon: Þú vilt spila þessa leiki Spánn og Austurríki við það að komast á HM ´26 Åge Hareide glímir við sjúkdóm Leiðin á HM: Sögulegar sættir í Varsjá Arna og Sædís spiluðu í sigri Våleranga „Eggert kominn með stóra brosið og allir glaðir“ Belgar í brasi og þurfa að bíða eftir HM-sæti Svona var fundur Arnars fyrir „dramatík í níutíu mínútur“ Bökuðu botnliðið í miðjum slag við Blika Tólfan boðar til partýs í Varsjá Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Lofar að fara sparlega með Isak Skrautlegur ferðadagur Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Hvernig umspil færi Ísland í? Sjá meira