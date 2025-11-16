Bílstjóri strætisvagnsins sem hafnaði á biðskýli í miðborg höfuðborgar Svíþjóðar er laus úr haldi lögreglu. Málið er enn til rannsóknar.
Síðdegis á föstudag hafnaði tveggja hæða strætisvagn á biðskýli við Vallhallvagen í miðborg Stokkhólms. Þrír létust og þrír slösuðust, þar af tveir alvarlega.
Bílstjórinn, sem var einn um borð, var handtekinn af lögreglu á vettvangi vegna gruns um manndráp og líkamsmeiðingar. Hann var yfirheyrður af lögreglu en hefur nú verið sleppt úr haldi. Fulltrúi lögreglunnar, Ola Österling, segir í samtali við SVT, að lögreglan sé fullviss um að ekki hafi verið um viljandi atvik að ræða.
„Rannsóknarlögreglan hefur skýrari mynd af því hvað gerðist. Það er byggt á fjölda yfirheyrslna og myndböndum frá mismunandi myndavélum, bæði af faratækjum og úr símum,“ segir Österling.
Lögregla hefur enn ekki auðkennt þá látnu og vill ekki gefa upp hvers vegna það taki svo langan tíma.
Fjöldi fólks hefur kveikt kerti og lagt blómvendi á vettvang slyssins.
