Rebrov: Karakterinn lykilatriði Árni Jóhannsson skrifar 16. nóvember 2025 08:01 Karakter er lykilatriði á morgun að mati Rebrov. Vísir / Getty Sergi Rebrov sagði að sýnir menn væru með sjálfstraust fyrir úrslitaleikinn um umspilssætið á HM ´26 gegn Íslandi. Hann sagði einnig að bæði lið væru með karakter sem væri lykilatriði í leiknum mikilvæga. Valur Páll Eiríksson tók úkraínska þjálfarann tali eftir blaðamannafundi dagsins og vildi fá að vita hvernig Rebrov og hans mönnum liðið fyrir leikinn mikilvæga. „Við eru sjálfsöruggir og okkur líður eins og við séum vel undirbúnir. Þetta er mjög mikilvægur leikur fyrir okkur og Ísland. Ég veit að þetta verður erfiður leikur fyrir bæði liðin og ég veit að hann verður áhugaverður. Við verðum að taka leikinn alvarlega.“ Rebrov var spurður út í hvað væri lykilatriðið í því að vinna leikinn á morgun. „Karakter. Þegar verið er að spila við lið eins og Ísland þá veit maður að leikmenn þeirra eru með mikinn karakter og sterkir andlega. Við megum ekki tapa á því sviði. Auðvitað mörg atriði sem skipta máli í leiknum en karakterinn er algjört lykilatriði á morgun.“ Þegar Rebrov var spurður út í leikmenn Íslands sem þyrfti sérstaklega að hafa varann á, brosti hann út í annað og sagði: „Þú þekkir þessa leikmenn. Þú veist að þeir eru hættulegir.“ Rebrov ræddi ýmsa aðra hluti eins og að spila í Póllandi og mikilvægi þess að þurfa að vinna leikinn í viðtalinu sem hægt er að horfa á hér að neðan. Klippa: Rebrov viðtal Ísland og Úkraína mætast klukkan 17:00 á morgun. Leikurinn verður sýndur í opinni dagskrá á Sýn Sport. HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Arsenal að missa menn í meiðsli Fótbolti Þungavigtin: Jói Kalli á Tene níu dögum fyrir bikarúrslitaleik Fótbolti Hvernig umspil færi Ísland í? Fótbolti Fyrsti þjálfarinn í NBA fokinn Körfubolti Vonast til að Barcelona geti stöðvað sigurgöngu Lyon Fótbolti Atli Viðar segir Vöndu ekki réttu manneskjuna til að leiða KSÍ inn í framtíðina Íslenski boltinn Dagskráin í dag: Úrslitastund í Varsjá Fótbolti Skotar og Danir spila úrslitaleik um farseðil á HM Sport Rebrov: Karakterinn lykilatriði Fótbolti Þungavigtin: Mike hefur miklar áhyggjur af því að KR falli í körfunni Körfubolti Fleiri fréttir Rebrov: Karakterinn lykilatriði Dagskráin í dag: Úrslitastund í Varsjá Arsenal að missa menn í meiðsli Vigdís Lilja á skotskónum Hákon: Þú vilt spila þessa leiki Spánn og Austurríki við það að komast á HM ´26 Åge Hareide glímir við sjúkdóm Leiðin á HM: Sögulegar sættir í Varsjá Arna og Sædís spiluðu í sigri Våleranga „Eggert kominn með stóra brosið og allir glaðir“ Belgar í brasi og þurfa að bíða eftir HM-sæti Svona var fundur Arnars fyrir „dramatík í níutíu mínútur“ Bökuðu botnliðið í miðjum slag við Blika Tólfan boðar til partýs í Varsjá Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Lofar að fara sparlega með Isak Skrautlegur ferðadagur Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Hvernig umspil færi Ísland í? Haaland sótti sjötíu hamborgara fyrir HM-farana Holland getur fagnað HM-sæti en Þýskaland þarf stig Króatar á HM en draumur Færeyja úti Afar óvænt tap þegar Finnar hylltu goðsögn Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Rosenörn yfirgefur FH Taylor dæmir úrslitaleikinn í Varsjá Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Sjá meira