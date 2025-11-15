Bökuðu botnliðið í miðjum slag við Blika Sindri Sverrisson skrifar 15. nóvember 2025 15:04 Fortuna hafði betur í fyrri leiknum gegn Breiðabliki, 1-0, á Kópavogsvelli á miðvikudaginn. vísir/Anton Íslandsmeistarar Breiðabliks eiga níðþungt verkefni fyrir höndum í Danmörku á miðvikudaginn, í seinni leik sínum við Fortuna Hjörring í 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta. Fortuna vann fyrri leik liðanna 1-0 í Kópavogi síðastliðinn miðvikudag en eins og Nik Chamberlain, fráfarandi þjálfari Blika, sagði í viðtali við Vísi er enn allt opið í einvíginu og tækifæri gáfust vissulega í fyrri leiknum. Breiðablik lék sinn síðasta leik í Bestu deildinni fyrir mánuði síðan, eða 18. október, en Fortuna er á miðju tímabili í Danmörku. Í dag vann Fortuna 5-0 stórsigur gegn botnliði OB á útivelli og leikmenn liðsins ættu því að mæta kokhraustir í leikinn við Blika á miðvikudaginn. Mörkin í dag komu þó öll á síðustu tuttugu mínútum leiksins. Eftir sigurinn er Fortuna í 2. sæti dönsku úrvalsdeildarinnar með 26 stig úr 13 leikjum, fimm stigum á eftir toppliði Köge sem á leik til góða við Nordsjælland í dag. Danski boltinn Evrópubikar kvenna í fótbolta Mest lesið Hvernig umspil færi Ísland í? Fótbolti Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Fótbolti Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Fótbolti Skrautlegur ferðadagur Fótbolti „Mamma vill bara að ég sé í ballett“ Sport Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af Fótbolti FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Fótbolti Haaland sótti sjötíu hamborgara fyrir HM-farana Fótbolti Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Fótbolti Mario sleit krossband: „Gríðarlegt áfall fyrir Njarðvík“ Körfubolti Fleiri fréttir Bein útsending: Fundur Arnars fyrir ögurstundu í Varsjá Bökuðu botnliðið í miðjum slag við Blika Tólfan boðar til partýs í Varsjá Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Lofar að fara sparlega með Isak Skrautlegur ferðadagur Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Hvernig umspil færi Ísland í? Haaland sótti sjötíu hamborgara fyrir HM-farana Holland getur fagnað HM-sæti en Þýskaland þarf stig Króatar á HM en draumur Færeyja úti Afar óvænt tap þegar Finnar hylltu goðsögn Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Rosenörn yfirgefur FH Taylor dæmir úrslitaleikinn í Varsjá Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Montiel til KA Marta getur aftur unnið verðlaunin sem voru nefnd eftir henni Kominn í hóp þeirra fáu sem hafa verið heilan bílprófsaldur í landsliðinu Jafnaði við Arnór og Ríkharð á markalistanum Ronaldo gæti endað í leikbanni á HM næsta sumar Frændinn mætti með egg og gerði allt vitlaust „Kom fyrstur út úr leikmannagöngunum með augnaráð sem hefði getað drepið“ Gaman í íslenska klefanum eftir leik Flutt á sjúkrahús eftir höfuðhögg í Meistaradeildinni Heimir um Ronaldo: „Hans kjánaskapur að ráðast á okkar mann“ Eggert Aron mætir fyrir úrslitaleikinn í Póllandi Sjá meira