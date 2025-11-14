Fótbolti

Ronaldo gæti endað í leikbanni á HM næsta sumar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar náðu heldur betur að pirra Cristiano Ronaldo í gær.
Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar náðu heldur betur að pirra Cristiano Ronaldo í gær. Getty/Charles McQuillan

Cristiano Ronaldo er í verulegri hættu á að byrja heimsmeistaramótið 2026 í leikbanni eftir að hafa fengið rautt spjald í fyrsta sinn á landsliðsferlinum sínum þegar Portúgal tapaði í gær 2-0 fyrir Heimi Hallgrímssyni og lærisveinum hans í Írlandi.

Ronaldo fékk reisupassann fyrir ofbeldisfulla hegðun á 61. mínútu eftir að hafa gefið írska varnarmanninum Dara O'Shea olnbogaskot fjarri boltanum. Eftir að hafa upphaflega gefið gult spjald var dómarinn sendur í skjáinn og breytti þá dómnum í beint rautt spjald.

Fyrsta rauða í 226 leikjum

Þetta var fyrsta rauða spjald Ronaldos fyrir Portúgal í hans 226. landsleik, sem er met í karlaknattspyrnu. Hann hefur verið rekinn af velli þrettán sinnum á ferli sínum með félagsliðum.

Ronaldo mun taka út eins leiks bann sem fylgir öllum rauðum spjöldum og missir því af lokaleiknum í riðlinum þegar Portúgal tekur á móti Armeníu á sunnudag. Sigur tryggir þeim sæti á heimsmeistaramótinu sem haldið verður í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar.

Minnsta kosti tveggja leikja bann

Aganefnd FIFA krefst þess að dómarar hennar dæmi „að minnsta kosti tveggja leikja bann fyrir alvarlegt brot“.

Bannið ætti að vera að minnsta kosti þrír leikir fyrir ofbeldisfulla hegðun eða að minnsta kosti þrír leikir eða hæfilegur tími fyrir líkamsárás, þar með talið olnbogaskot samkvæmt fyrirmælum Alþjóðaknattspyrnusambandsins.

Bann frá FIFA myndi gilda um keppnisleiki og væri ekki hægt að taka það út í æfingaleikjum fyrir mót.

Varði Ronaldo eftir leik

Roberto Martínez þjálfari Portúgals varði Ronaldo eftir leikinn.

„Rauða spjaldið er bara fyrir fyrirliða sem hefur aldrei verið rekinn af velli áður í 226 leikjum – ég held að það eigi bara skilið hrós – og í dag fannst mér þetta svolítið harkalegt því honum er annt um liðið,“ sagði Martínez.

„Hann var í 60 eða 58 mínútur í teignum, það var haldið í hann, togað í hann, ýtt við honum, og augljóslega þegar hann reyndi að losa sig við varnarmanninn,“ sagði Martínez.

„Mér finnst atvikið líta verr út en það er í raun og veru, ég held að þetta sé ekki olnbogaskot, ég held að þetta sé allur líkaminn, en frá sjónarhorni myndavélarinnar lítur það út eins og olnbogaskot. En við sættum okkur við það,“ sagði Martínez sem skaut líka á Heimi okkar Hallgrímsson.

Skaut á Heimi Hallgríms

„Það eina sem skilur eftir beiskt bragð í munni mínum er að á blaðamannafundinum [á miðvikudag] var þjálfarinn ykkar að tala um að dómarar gætu orðið fyrir áhrifum, og svo fellur stór miðvörður á gólfið á svo dramatískan hátt þegar Cristiano snýr líkamanum,“ sagði Martínez.

Ronaldo klappaði höndum saman og lyfti tveimur þumalfingrum upp í augljósri kaldhæðni á meðan írskir stuðningsmenn púuðu á hann og hæddu eftir brottvísunina á fimmtudag. Hann talaði ákveðið við Heimi Hallgrímsson á leið sinni af velli og þegar Heimir var spurður á eftir hvað hann hefði sagt, svaraði hann: „Hann hrósaði mér fyrir að setja pressu á dómarann.“

HM 2026 í fótbolta Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið