„Þetta er mjög steikt“ Valur Páll Eiríksson skrifar 13. nóvember 2025 13:03 Fyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson segir allt undir í kvöld. Franco Arland/Getty Images Hákon Arnar Haraldsson ber fyrirliðabandið er Ísland mætir Aserum ytra í undankeppni HM síðdegis. Hann er klár í slaginn eftir langt ferðalag. „Þetta er betri völlur en ég bjóst við. Þetta er ekki völlurinn sem þeir spila vanalega á en grasið er geggjað og völlurinn flottur,“ segir Hákon um leikvang dagsins, heimavöll Neftci, sem tekur um 11 þúsund manns í sæti. Aserar spila flesta sína heimaleiki á stærri velli í borginni. Klippa: Hákon klár í slaginn Þurfti tíma til að venjast Hákon segir mikið til asersku höfuðborgarinnar koma. „Ég hef aldrei komið hingað áður. Það var smá langt ferðalag, ég var allan sunnudaginn að ferðast en þetta er mjög flott. Flottar byggingar og ekkert slæmt að segja um þetta,“ segir Hákon sem þurfti smá tíma til að jafna sig eftir langan ferðadag og tímamismuninn sem fylgir því að flykkjast svo langt austur. „Það er svo mikill tímamismunur, þrír tímar. Maður er ekkert þreyttur klukkan þrjú um nótt, og er að fara að sofa þá. Þetta er mjög steikt. Það tekur tíma fyrir lappirnar að jafna sig en ég verð klár.“ Menn hafi því náð sér vel og getað sprikklað á æfingum, sem voru þó í rólegri kantinum. Einblínt var á uppleggið fyrir leik dagsins. „Við höfum bara náð tveimur æfingum svo það er mikil taktík og hvernig við setjum upp leikinn. Það er ekki mikið action á æfingunum en þær voru vel nýttar,“ segir Hákon. Allt annar leikur Ísland spilaði frábæran leik og vann öruggan 5-0 sigur á Aserum í fyrsta leik undankeppninnar á Laugardalsvelli í september. Í kjölfarið var Fernando Santos, þjálfara Asera, sagt upp störfum og allt annað verið að sjá til liðsins síðan. Búast má því við frábrugðnum leik í dag. „Þeir hafa bætt sig í öllum þáttum leiksins og orðið betra lið. Það er annar þjálfari með aðra dýnamík. Þeir stilla upp öðruvísi. Þetta er allt annar leikur,“ segir Hákon. Ísland er í þriðja sæti riðilsins með fjögur stig, þremur á eftir Úkraínu sem er í öðru sæti sem er jafnframt umspilssæti. Ísland kom stigamuninum í þrjú stig með fræknu jafntefli við Frakka í október og þar af leiðandi er staðan nokkuð góð og umspilssætið í höndum íslenska liðsins. Tveir sigrar duga fyrir umspilssæti burtséð frá öðrum úrslitum. „Svo sannarlega. Þetta er í okkar höndum, það stig gerði helling fyrir okkur. Við þurfum að vinna leikinn fyrst. Leikurinn skiptir gríðarmiklu máli. Ef við vinnum og Úkraína tapar dugar okkur stig gegn Úkraínu sem gerir helling. Þetta er úrslitaleikur og verður erfitt að vinna þá,“ segir Hákon. Leikur Aserbaísjan og Íslands hefst klukkan 17:00 og verður sýndur beint, í opinni dagskrá, á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Strákarnir æfðu í sólinni í Bakú Karlalandsliðið í fótbolta æfði á keppnisvelli morgundagsins, heimavelli Neftci, í dag. Létt var yfir mönnum á æfingu dagsins en einn leikmaður tók ekki þátt. 12. nóvember 2025 12:51 Svona var blaðamannafundur Íslands í Bakú Það er aðeins einn dagur í leik Aserbaísjan og Íslands í undankeppni HM. KSÍ var með blaðamannafund í Bakú í dag og Vísir var með beina útsendingu frá fundinum. 12. nóvember 2025 12:46 Gefa Íslandi aðeins fimmtán prósent líkur Íslenska fótboltalandsliðið á enn góða möguleika á komast í umspil um sæti í lokakeppni heimsmeistaramótsins en það þarf þó ýmislegt að ganga upp hjá liðinu í lokaleikjunum sem eru í þessum landsliðsglugga sem stendur nú yfir. 12. nóvember 2025 10:31 KSÍ var með blaðamannafund í Bakú í dag og Vísir var með beina útsendingu frá fundinum. 12. nóvember 2025 12:46 Gefa Íslandi aðeins fimmtán prósent líkur Íslenska fótboltalandsliðið á enn góða möguleika á komast í umspil um sæti í lokakeppni heimsmeistaramótsins en það þarf þó ýmislegt að ganga upp hjá liðinu í lokaleikjunum sem eru í þessum landsliðsglugga sem stendur nú yfir. 12. nóvember 2025 10:31 Mest lesið Vildi ekki svara spurningum um afa sinn, Donald Trump Golf Ronaldo svaraði Heimi og sagði hann sniðugan Fótbolti Sigurmark Glódísar olli sögulegu tapi Arsenal Fótbolti Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu Íslenski boltinn Heimir spurður hvort að enn stafi ógn af Ronaldo Fótbolti Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar Fótbolti Leiðin á HM: Fjögur þúsund manns hurfu sporlaust Fótbolti Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona Enski boltinn Aserar áhugalitlir og völlurinn hálftómur Sport Extraleikarnir: Mættu báðir með markvörð úr silfurliðinu í Peking Körfubolti Fleiri fréttir Drap Messi-drauminn í fæðingu: „Ekki raunhæft“ Fantasýn: Bara nítján stigum frá toppnum á Íslandi Leiðin á HM: Fjögur þúsund manns hurfu sporlaust Hlakkar til að standa sig betur í föðurhlutverkinu Ronaldo svaraði Heimi og sagði hann sniðugan Sjáðu Glódísi Perlu tryggja sigur á Evrópumeisturum í tímamótaleik „Veit ekki alveg hvort þetta standist lög og reglur“ Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona EM án Anfield og Old Trafford byrjar í Wales og endar á Wembley Heimir spurður hvort að enn stafi ógn af Ronaldo Sigurmark Glódísar olli sögulegu tapi Arsenal Sjálfsmark Cecilíu skildi á milli í tapi Inter Glódís hetjan í ótrúlegum sigri á Arsenal Arna Sif aftur heim Leiðin á HM: Þetta er hálfpartinn eins og á Manhattan Uppgjörið: Breiðablik - Fortuna 0-1| Dönsku meistararnir þurftu að hafa fyrir hlutunum Segir að Yamal sé afar sorgmæddur og sár Fyrrum United-maður sakaður um að hrækja á stuðningsmenn Úlfarnir komnir með nýjan þjálfara „Mjög spennt að sjá hvað þær geta“ Leikmaður Keflavíkur kallaður inn í landslið Palestínu Mikael ekki með í leikjunum mikilvægu og Logi er lasinn Strákarnir æfðu í sólinni í Bakú Svona var blaðamannafundur Íslands í Bakú „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Fyrrverandi Chelsea-stjarna missti meðvitund á æfingu San Marínó gæti tryggt sig í umspil um HM-sæti með því að tapa nógu stórt Gefa Íslandi aðeins fimmtán prósent líkur Saka FIFA um að stofna „gervi“ leikmannasamtök Sjá meira