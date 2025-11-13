Fótbolti

„Þetta er mjög steikt“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Fyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson segir allt undir í kvöld.
Fyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson segir allt undir í kvöld. Franco Arland/Getty Images

Hákon Arnar Haraldsson ber fyrirliðabandið er Ísland mætir Aserum ytra í undankeppni HM síðdegis. Hann er klár í slaginn eftir langt ferðalag.

„Þetta er betri völlur en ég bjóst við. Þetta er ekki völlurinn sem þeir spila vanalega á en grasið er geggjað og völlurinn flottur,“ segir Hákon um leikvang dagsins, heimavöll Neftci, sem tekur um 11 þúsund manns í sæti. Aserar spila flesta sína heimaleiki á stærri velli í borginni.

Klippa: Hákon klár í slaginn

Þurfti tíma til að venjast

Hákon segir mikið til asersku höfuðborgarinnar koma.

„Ég hef aldrei komið hingað áður. Það var smá langt ferðalag, ég var allan sunnudaginn að ferðast en þetta er mjög flott. Flottar byggingar og ekkert slæmt að segja um þetta,“ segir Hákon sem þurfti smá tíma til að jafna sig eftir langan ferðadag og tímamismuninn sem fylgir því að flykkjast svo langt austur.

„Það er svo mikill tímamismunur, þrír tímar. Maður er ekkert þreyttur klukkan þrjú um nótt, og er að fara að sofa þá. Þetta er mjög steikt. Það tekur tíma fyrir lappirnar að jafna sig en ég verð klár.“

Menn hafi því náð sér vel og getað sprikklað á æfingum, sem voru þó í rólegri kantinum. Einblínt var á uppleggið fyrir leik dagsins.

„Við höfum bara náð tveimur æfingum svo það er mikil taktík og hvernig við setjum upp leikinn. Það er ekki mikið action á æfingunum en þær voru vel nýttar,“ segir Hákon.

Allt annar leikur

Ísland spilaði frábæran leik og vann öruggan 5-0 sigur á Aserum í fyrsta leik undankeppninnar á Laugardalsvelli í september. Í kjölfarið var Fernando Santos, þjálfara Asera, sagt upp störfum og allt annað verið að sjá til liðsins síðan. Búast má því við frábrugðnum leik í dag.

„Þeir hafa bætt sig í öllum þáttum leiksins og orðið betra lið. Það er annar þjálfari með aðra dýnamík. Þeir stilla upp öðruvísi. Þetta er allt annar leikur,“ segir Hákon.

Ísland er í þriðja sæti riðilsins með fjögur stig, þremur á eftir Úkraínu sem er í öðru sæti sem er jafnframt umspilssæti. Ísland kom stigamuninum í þrjú stig með fræknu jafntefli við Frakka í október og þar af leiðandi er staðan nokkuð góð og umspilssætið í höndum íslenska liðsins. Tveir sigrar duga fyrir umspilssæti burtséð frá öðrum úrslitum.

„Svo sannarlega. Þetta er í okkar höndum, það stig gerði helling fyrir okkur. Við þurfum að vinna leikinn fyrst. Leikurinn skiptir gríðarmiklu máli. Ef við vinnum og Úkraína tapar dugar okkur stig gegn Úkraínu sem gerir helling. Þetta er úrslitaleikur og verður erfitt að vinna þá,“ segir Hákon.

Leikur Aserbaísjan og Íslands hefst klukkan 17:00 og verður sýndur beint, í opinni dagskrá, á Sýn Sport.

Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta

