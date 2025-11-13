Jóhann Berg Guðmundsson er í byrjunarliði Íslands í leiknum mikilvæga á móti Aserbaísjan í undankeppni HM í kvöld sem þýðir að hann leikur sinn hundraðasta leik á Neftvi Arena í Bakú.
Arnar Gunnlaugsson hefur tilkynnt byrjunarliðið sitt og hann gerir þrjár breytingar á byrjunarliðinu á milli leikja.
Logi Tómasson, Sævar Atli Magnússon og Daníel Tristan Guðjohnsen byrjuðu allir síðasta leik liðsins, sem var á móti Frökkum í október, en þeir eru ekki í byrjunarliðinu í dag. Sævar Atli meiddist í þeim leik en hinir tveir byrja á bekknum í dag.
Jóhann Berg kemur inn í liðið ásamt þeim Andra Lucasi Guðjohnsen og Kristian Nökkva Hlynssyni. Andri Lucas var í banni í Frakkaleiknum en Kristian kom þá inn á sem varamaður fyrir Daníel Tristan og skoraði þá jöfnunarmarkið.
Jóhann Berg verður inni á miðjunni með Ísaki Bergmann Jóhannessyni, Hákoni Arnari Haraldssyni og Kristian Nökkva Hlynssyni.
Þeir eru allir fæddir annaðhvort árið 2003 eða árið 2004 en Jóhann Berg lék sinn fyrsta A-landsleik árið 2008 þegar þessir þrír liðsfélagar hans voru enn á leikskóla, fjögurra eða fimm ára gamlir.
Fyrsti landsleikur Jóhanns var líka á móti Aserbaídsjan en hann fór fram á Laugardalsvellinum 20. ágúst 2008 en Ólafur Jóhannesson var þá landsliðsþjálfari. Leikurinn endaði 1-1 og var Jóhann Berg í byrjunarliðinu í sínum fyrsta landsleik.
Jóhann lagði upp mark Íslands í leiknum sem Grétar Rafn Steinsson skoraði með skalla eftir aukaspyrnu Jóhanns en það var jöfnunarmarkið í leiknum.
Leikurinn í kvöld verður aftur á móti fyrsti A-landsleikur Jóhanns síðan í nóvember 2024 og því um leið fyrsti landsleikur hans fyrir Arnar Gunnalaugsson.
Jóhann Berg verður aðeins fimmti leikmaðurinn sem nær að spila hundrað A-landsleiki fyrir karlalandsliðið og átjándi leikmaðurinn til að spila hundrað landsleiki fyrir A-landslið karla eða kvenna.
Birkir Bjarnason (113), Aron Einar Gunnarsson (107), Rúnar Kristinsson (104) og Birkir Már Sævarsson (103) hafa einnig spilað hundrað landsleiki fyrir A-landslið karla en hundrað landsleikjakonurnar eru þrettán talsins.