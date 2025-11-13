Tillaga Sjálfstæðismanna um gjaldfrjáls stæði á messutíma felld Hólmfríður Gísladóttir skrifar 13. nóvember 2025 08:40 Umhverfis- og skipulagssvið komst að þeirri niðurstöðu að tillaga Sjálfstæðismanna myndi erfiða fólki að fá stæði nærri kirkjum. Vísir/Vihelm Tillaga Sjálfstæðismanna í Reykjavík um að falla frá bílastæðasektum á messutíma var felld í umhverfis- og skipulagsráði borgarinnar í gær. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar greiddu atkvæði með tillögunni en fulltrúar Samfylkingar, Pírata, Vinstri grænna og Sósíalista á móti. Tillagan var fyrst lögð fram 18. september síðastliðinn en hún felur í sér að borgarráð samþykki að beina því til Bílastæðasjóðs Reykjavíkur að sekta ekki ökumenn á gjaldskyldum bílastæðum við kirkjur á messutíma. „Fólk er misjafnlega gott til gangs og margir messugestir búa utan sóknamarka og ferðast því langar leiðir til að sækja messu auk þess sem messusókn getur verið skylda, t.d. meðal kaþólskra,“ segir í tillögunni. Tillögunni var vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, sem komst að þeirri niðurstöðu að ef gjaldskyldu yrði aflétt á messutíma eða gefið út að ekki yrði eftirlit á þeim tíma, yrði erfiðara fyrir kirkjugesti að finna laus stæði og gangur verða lengri en ella. „Tilgangur gjaldskyldu er m.a. stýring á nýtingu bílastæða, með það að markmiði að á sama tíma og að bílastæði séu vel nýtt séu einnig laus stæði fyrir þá sem á þeim þurfa að halda og eiga erindi á svæðið, kirkjugesti sem aðra,“ sagði í umsögninni. „Gjaldskyldan er þannig notuð til þess að stuðla að því að bílastæði séu laus fyrir þá sem þurfa á þeim að halda, eins og kirkjugesti, en ekki sem eiginleg greiðsla fyrir það að leggja í stæði.“ Reykjavík Bílastæði Borgarstjórn Mest lesið Þorleifur Kamban er látinn Innlent Hellti bjór yfir slasaðan hjólreiðamann sem lá í götunni Innlent Stríð Trumps við fjölmiðla teygir sig yfir Atlantshafið Erlent Veðmálafyrirtækin geti eflt íþróttafélög til muna Innlent Lætur ráðherra fjúka vegna umfangsmikils spillingarmáls Erlent Moskító mætt á Suðurland Innlent Árelía kveður borgarpólitíkina Innlent Loftgæði verði áfram slæm Innlent Tillaga Sjálfstæðismanna um gjaldfrjáls stæði á messutíma felld Innlent „Meiddist og varð mjög hræddur um líf sitt“ Innlent Fleiri fréttir ÍSÍ ætli að skoða kostnað við æfingagjöld barna Moskító mætt á Suðurland Tillaga Sjálfstæðismanna um gjaldfrjáls stæði á messutíma felld Hellti bjór yfir slasaðan hjólreiðamann sem lá í götunni Veðmálafyrirtækin geti eflt íþróttafélög til muna Framlag Íslands til Parísarsamningsins óháð ESB-markmiði Loftgæði verði áfram slæm Árelía kveður borgarpólitíkina Tilfinningar í þingsal og Inga brosir hringinn „Meiddist og varð mjög hræddur um líf sitt“ Nú eru kettir og hundar leyfðir í fjölbýli Vondar fréttir af tollum ESB og gróf árás á Stuðlum Samingur SÞ um réttindi fatlaðs fólks lögfestur Hæstiréttur hafnaði kröfum hópnauðgara Íbúar kvarta undan myrkri „Dáldið vók“ Diljá sé sjálf með forneskjuleg viðhorf til kvenna Starfsmaður Stuðla grunaður um að ráðast á barn Sonurinn týndur síðan í ágúst „Ég hef aldrei grátið af gleði áður en ég gerði það í gær“ Leiðbeinandinn ákærður fyrir að nauðga einu barni tvisvar Ísland ekki undanþegið verndartollum ESB á kísilmálm Dularfullar skemmdir reyndust vera eftir strangheiðarlegt óhapp Móta stefnu um notkun gervigreindar Dómsmál á hendur starfsmanni Múlaborgar hafið Þorleifur Kamban er látinn Safnar undirskriftum til varnar síðdegisbirtunni Umræða um að flokkurinn beri skarðan hlut jaðri við áróður Drífa Kristín skipuð skrifstofustjóri á skrifstofu löggæslumála Krefjast þess að stjórnvöld slíti samstarfi við Anthropic Borgin hafi gert úrbætur en sólin sé aðalvandamálið Sjá meira