Sjáðu Glódísi Perlu tryggja sigur á Evrópumeisturum í tímamótaleik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. nóvember 2025 09:30 Glódís Perla Viggósdóttir fagnar hér sigurmarki sínu í gær. Leikurinn fór fram á fyrir framan meira en 57 þúsund áhorfendur á Allianz Arena. Getty/Adam Pretty Íslenski landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir var hetja kvöldsins í Meistaradeild kvenna í gærkvöldi þegar hún skoraði sigurmark Bayern München á móti Arsenal. Þetta var tímamótaleikur fyrir Bayern og tímamótaleikur fyrir Glódísi. Bayern lenti 2-0 undir á móti ríkjandi meisturum í Arsenal en tókst að snúa leiknum sér í vil. Glódís Perla skoraði síðan sigurmarkið á 86. mínútu eftir sendingu frá Klöru Bühl. Bühl lagði upp öll þrjú mörk Bayern í leiknum og var valin besti leikmaður leiksins. View this post on Instagram A post shared by FC Bayern Frauen (@fcbfrauen) Þetta var tímamótaleikur fyrir Glódísi sem er fyrirliði Bayern. Hún var þarna að leika sinn fimmtugasta leik í Meistaradeildinni og gat ekki haldið upp á það með betri hætti en sigurmarki á síðustu mínútunum. Þetta var líka tímamótaleikur fyrir þýskan kvennafótbolta því leikurinn fór fram á Allianz Arena fyrir framan 57.762 áhorfendur en aldrei áður hafa svo margir mætt á kvennaleik í Þýskalandi. Hér fyrir neðan má sjá allt það helsta úr leiknum en sigurmark okkar konu kemur eftir níu mínútur og fimmtíu sekúndur. Bayern fékk hornspyrnu en varnarmenn Arsenal komu boltanum frá marki. Þó ekki lengra en út á kant þar sem boltinn barst til Klöru Bühl. Bühl sendi boltann á nærstöngina og þar kom Glódís Perla og afgreiddi boltann í markið eins og háklassa framherji. Enn neðar má síðan sjá bara mörkin af samfélagsmiðlum Bayern. &lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=PrW-0uzw1W0"&gt;watch on YouTube&lt;/a&gt; View this post on Instagram A post shared by FC Bayern Frauen (@fcbfrauen) Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Mest lesið Vildi ekki svara spurningum um afa sinn, Donald Trump Golf Sigurmark Glódísar olli sögulegu tapi Arsenal Fótbolti Heimir spurður hvort að enn stafi ógn af Ronaldo Fótbolti Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar Fótbolti Ronaldo svaraði Heimi og sagði hann sniðugan Fótbolti Frétti af Schumacher og fékk sjokk: „Átti að fara njóta lífsins“ Formúla 1 Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona Enski boltinn „Heimskuleg taktík hjá mér“ Körfubolti Extraleikarnir: Mættu báðir með markvörð úr silfurliðinu í Peking Körfubolti Dagskráin í dag: Mikilvægur landsleikur Íslands Sport Fleiri fréttir Ronaldo svaraði Heimi og sagði hann sniðugan Sjáðu Glódísi Perlu tryggja sigur á Evrópumeisturum í tímamótaleik „Veit ekki alveg hvort þetta standist lög og reglur“ Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona EM án Anfield og Old Trafford byrjar í Wales og endar á Wembley Heimir spurður hvort að enn stafi ógn af Ronaldo Sigurmark Glódísar olli sögulegu tapi Arsenal Sjálfsmark Cecilíu skildi á milli í tapi Inter Glódís hetjan í ótrúlegum sigri á Arsenal Arna Sif aftur heim Leiðin á HM: Þetta er hálfpartinn eins og á Manhattan Uppgjörið: Breiðablik - Fortuna 0-1| Dönsku meistararnir þurftu að hafa fyrir hlutunum Segir að Yamal sé afar sorgmæddur og sár Fyrrum United-maður sakaður um að hrækja á stuðningsmenn Úlfarnir komnir með nýjan þjálfara „Mjög spennt að sjá hvað þær geta“ Leikmaður Keflavíkur kallaður inn í landslið Palestínu Mikael ekki með í leikjunum mikilvægu og Logi er lasinn Strákarnir æfðu í sólinni í Bakú Svona var blaðamannafundur Íslands í Bakú „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Fyrrverandi Chelsea-stjarna missti meðvitund á æfingu San Marínó gæti tryggt sig í umspil um HM-sæti með því að tapa nógu stórt Gefa Íslandi aðeins fimmtán prósent líkur Saka FIFA um að stofna „gervi“ leikmannasamtök „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Cristiano Ronaldo segist eiga bara eitt eða tvö ár eftir Fyrri úrslitaleikurinn af tveimur Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Sjá meira