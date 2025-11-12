Saka FIFA um að stofna „gervi“ leikmannasamtök Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. nóvember 2025 10:17 Gianni Infantino, forseti FIFA, vildi ekki vinna með alþjóðasamtökum leikmanna, FIFPRO, og bjó því bara til ný FIFA-væn samtök. Getty/Alexander Tamargo Alþjóðaknattspyrnusambandið hefur fengið á sig mikla gagnrýni fyrir að hlusta ekki á leikmannasamtök fótboltans en ráðamenn fótboltans eru nú sakaðir um að reyna að fara fram hjá samtökunum með því að stofna sín eigin. Breska ríkisútvarpið segir frá því að FIFA hafi verið sakað um að grafa undan áætlunum um að takast á við velferðarmál leikmanna með því að ráðfæra sig við „gervi“ samtök. Alþjóðasamtök leikmanna, FIFPRO, halda því fram að alþjóðaknattspyrnusambandið væri að „stofna FIFA-væn samtök fyrir samráðsferla í stað þess að eiga í samskiptum við viðurkennd fulltrúasamtök í fótbolta“. Þau sökuðu FIFA um að beita „svipuðum aðferðum með umboðsmönnum og stuðningsmönnum“, sem þau sögðu vera áhyggjuefni. FIFA tilkynnti um ýmsar aðgerðir í kjölfar fundar um velferð leikmanna í Rabat í Marokkó um helgina. FIFPRO, sem er í forsvari fyrir sextíu og sex þúsund leikmenn á heimsvísu, sagðist ekki hafa verið boðið á fundinn. Velferð leikmanna er vaxandi áhyggjuefni og höfðaði FIFPRO mál gegn FIFA í síðasta mánuði þar sem sagt var að leikjadagskráin væri svo þétt að heilsa leikmanna væri í hættu. FIFA Mest lesið Súkkulaðimjólkin sögð betri fyrir íþróttafólk en íþrótta- eða orkudrykkir Sport Norðmenn rífast um hvort kynferðisafbrotamaður eigi að spila með landsliðinu Fótbolti Fyrri úrslitaleikurinn af tveimur Fótbolti Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Enski boltinn Tveir áhorfendur létust á mismunandi tímum á sama leikvangi Sport „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Íslenski boltinn McIlroy glaður að vera laus við pólitíkina í golfi Sport Mætti í vinnuna eins og ekkert sé 48 tímum eftir heimsmet í 160 km hlaupi Sport Stólarnir gáfust ekki upp og gengu frá Manchester Körfubolti Ísold verður bolabítur og heldur til á upphafslóðum REM næstu árin Sport Fleiri fréttir Gefa Íslandi aðeins fimmtán prósent líkur Saka FIFA um að stofna „gervi“ leikmannasamtök „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Cristiano Ronaldo segist eiga bara eitt eða tvö ár eftir Fyrri úrslitaleikurinn af tveimur Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Norðmenn rífast um hvort kynferðisafbrotamaður eigi að spila með landsliðinu Arna hélt hreinu og lagði upp sigurmarkið Eiður Aron fylgir Davíð Smára til Njarðvíkur Aftur brotist inn til Sterling en núna var hann heima Graham Potter: Það er allt í lagi með Alexander Isak Mamma hans trúði honum ekki Setja rúma fjóra milljarða í það að losa fótboltavelli við allt gúmmikurlið Barcelona fór á bak við spænska sambandið og sendi Yamal í aðgerð FH-stelpurnar sáu um mörkin í sannfærandi sigri Íslands „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Þurfa að borga háar fjárhæðir fyrir bílastæði á HM Liverpool-stjarna vill ekki spila fyrir ítalska landsliðið María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Gummi Ben fékk hláturskast ársins Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Rúmlega þúsund leikmenn til rannsóknar: Liðsfélagi Loga settur í bann Alexandra lagði upp og María fór á kostum í Íslendingaslag Sesko ekki með sjálfstraust og dregur sig úr landsliðshópnum Ingibjörg fagnaði langþráðum sigri Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Sjá meira