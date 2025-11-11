Símar í grunnskólum og brottfararstöðvar á herðum nefnda Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. nóvember 2025 23:59 Frumvörp ráðherranna eru komin í gegnum fyrstu umræðu. Samsett Fjórum frumvörpum til laga var vísað til nefndar í kjölfar fyrstu umræðu á þingfundi Alþingis í dag. Þar á meðal er frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð og frumvarp menntamálaráðherra um síma í grunnskólum. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra lagði fram frumvarp um brottfararstöð þar sem lagt er til að setja á laggirnar brottfararstöð fyrir útlendinga sem til dæmis neita að gefa upp hverjir þeir eru, hafi ekki sinnt tilkynningarskyldu eða skyldu til dvalar á ákveðnum stað eða endanleg ákvörðun hefur verið tekin um brottvísun og tilgangur frelsissviptingarinnar sé að flytja viðkomandi úr landi. Frumvarpið hlaut nokkra gagnrýni þegar drög þess voru lögð fram í samráðsgátt þar sem ýmis mannréttindasamtök sögðu stöðina líkjast fangelsi og væri bakslag í stuðningi við brotaþola ofbeldis og mansals. Eftir að umsagnirnar bárust var frumvarpið lagt fyrir þingið og vakti það athygli að þá var talað um starfsfólk brottfararstöðvar í stað fangaverði líkt og í drögunum. Þorbjörg Sigríður sagði þó enga eðlisbreytingu verða á störfum starfsfólksins. Einnig er vert að taka fram að í drögum frumvarpsins var sérstaklega tekið fram að vistmenn mættu taka á móti fjölmiðlafólki og koma í viðtal, með leyfi lögreglustjórans á Suðurnesjum. Í frumvarpinu sjálfu hefur sú setning verið tekin út og heimild vistmannsins, að því virðist, rýmkuð en þar stendur að vistmenn eigi rétt á að taka á móti gestum, hringja símtöl og eiga í bréfasendingum, eins og aðstæður leyfa. Frumvarpið var til umræðu á þinginu í dag í rúmar tvær klukkustundir en að umræðunum loknum var samþykkt að frumvarpið gengi til allsherjar- og menntamálanefndar. Símafríið einu skrefi nær Fyrsta umræða um frumvarp Guðmundar Inga Kristinssonar, mennta- og barnamálaráðherra, var einnig á dagskrá. Frumvarpið er um breytingu á lögum um grunnskóla, sérstaklega hvað varðar notkun síma og snjalltækja. Lagt er til að ráðherrann fái skýrari heimildir til að kveða á um notkun síma og snjalltækja í grunnskólum landsins en að auki í frístundastarfi. Markmiðið sé að samræma reglur skólanna, búa til betra umhverfi fyrir nemendur og stuðla að ábyrgri nethegðun. Í viðtali í byrjun október sagði Guðmundur að ekki væri um símabann að ræða heldur símafrí. Tekið er fram í geinargerð frumvarpsins að ekki sé ætlað að banna eða útiloka tækni heldur stuðla að jákvæðu og öruggu skólaumhverfi. Frumvarpinu var einnig vísað til allsherjar- og menntamálanefndar eftir að þingmennirnir ræddu það í um þrjár og hálfa klukkustund. Bæti ójafnvægi á raforkumarkaði og stafrænir sýslumenn Einnig var frumvarpi Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, um verndar- og orkunýtingaráætlun og raforkulög vísað til umhverfis- og samgöngunefndar. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að ójafnvægi hafi myndast á milli framboðs og eftirspurnar á raforkumarkaði þar sem framleiðsla hafi ekki haldið í við vaxandi umsvif í samfélaginu. Liður í því að bæta stöðuna sé að endurskoða lögin, en það mun fara fram í tveimur skrefum og er frumvarpið það fyrra. Annað frumvarp dómsmálaráðherra bætist einnig við á verkefnalista allsherjar- og menntamálanefndar en það fjallar um stafræna og rafræna málsmeðferð hjá sýslumönnum og dómstólum. Með frumvarpinu er ætlunin að bæta starfræna þjónustu hins opinbera og að með því megi efla þjónustu sýslumannsembættanna. Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Brottfararstöð fyrir útlendinga Grunnskólar Símanotkun barna Börn og uppeldi Loftslagsmál Orkumál Stafræn þróun