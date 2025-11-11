FH-stelpurnar sáu um mörkin í sannfærandi sigri Íslands Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. nóvember 2025 13:07 Byrjunarlið Íslands í leiknum á móti Slóveníu í dag. Knattspyrnusamband Íslands Íslenska sautján ára landslið kvenna í fótbolta er komið áfram í næstu umferð í undankeppni Evrópumótsins eftir flottan sigur á heimastúlkum í Slóveníu í dag. Íslenska liðið vann leikinn 3-0 en þetta var hreinn úrslitaleikur um sæti í A-deildinni í næstu umferð undankeppninnar. Öll mörk íslenska liðsins komu í seinni hálfleiknum en Slóvenar misstu Lönu Lesjak af velli með rautt spjald á 31. mínútu. Íslensku stelpurnar höfðu unnið 6-2 sigur á Færeyjum á laugardaginn en Slóvenía vann færeyska landsliðið 3-0. FH-ingurinn Anna Heiða Óskarsdóttir kom Íslandi í 1-0 á 72. mínútu eftir undirbúning Hafrúnar Birnu Helgadóttur sem er einnig í FH. Anna Heiða skoraði markið með frábæru langskoti langt fyrir utan teig. Hafrún Birna skoraði sjálf annað markið fjórum mínútum síðar með öðru frábæru langskoti og þriðji FH-ingurinn, Ingibjörg Magnúsdóttir, skoraði síðan þriðja markið á 89. mínútu. Enn á ný sýndu íslensku stelpurnar góða skottækni sína. Ingibjörg fékk boltann frá Eriku Ýr Björnsdóttur og skoraði flottu skoti upp í bláhornið. Ingibjörg skoraði í báðum leikjunum en á móti Færeyjum skoruðu einnig þær Anika Jóna Jónsdóttir (Víkingi R.) (2 mörk), Elísa Birta Káradóttir (HK) og Bríet Fjóla Bjarnadóttir (Þór/KA) auk þess sem eitt markið var sjálfsmark. Dregið verður í seinni umferð undankeppninnar 11. desember næstkomandi. Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið „Allir í kringum íþróttir ættu að hafa áhyggjur“ Sport Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Fótbolti Gummi Ben fékk hláturskast ársins Fótbolti Þurfa að borga háar fjárhæðir fyrir bílastæði á HM Fótbolti Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Fótbolti María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Fótbolti Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Enski boltinn „Vont að vakna einn daginn og geta ekki gert það sem ég vil“ Sport „Menn beita öllum brögðum“ Enski boltinn Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Enski boltinn Fleiri fréttir Mamma hans trúði honum ekki Setja rúma fjóra milljarða í það að losa fótboltavelli við allt gúmmikurlið Barcelona fór á bak við spænska sambandið og sendi Yamal í aðgerð FH-stelpurnar sáu um mörkin í sannfærandi sigri Íslands „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Þurfa að borga háar fjárhæðir fyrir bílastæði á HM Liverpool-stjarna vill ekki spila fyrir ítalska landsliðið María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Gummi Ben fékk hláturskast ársins Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Rúmlega þúsund leikmenn til rannsóknar: Liðsfélagi Loga settur í bann Alexandra lagði upp og María fór á kostum í Íslendingaslag Sesko ekki með sjálfstraust og dregur sig úr landsliðshópnum Ingibjörg fagnaði langþráðum sigri Liverpool kvartar í dómarasamtökunum Rekinn úr starfi í annað sinn á þessu ári Maðurinn sem Liverpool leyfði að fara með eitt af mörkum ársins Yamal hefur þurft að þola tvöfalt meiri rasisma en Vinicius Messi um endurkomu til Barcelona: „Ég vona það einn daginn“ „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Stelpurnar okkar byrja á erfiðasta glugga sögunnar Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Sjá meira