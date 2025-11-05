Sandra María skoraði í svekkjandi leik

Sandra María Jessen skoraði eina markið er lið hennar Köln gerði 1-1 jafntefli við Eintracht Frankfurt í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.
Sandra María kom Köln yfir á 25. mínútu leiksins sem fram fór í Frankfurt. 1-0 stóð í hálfleik og raunar allt fram í uppbótartíma.
Á 92. mínútu leiksins jafnaði Nicole Anyomi metin fyrir Frankfurt og 1-1 úrslitin.
Sandra María hefur skoraði fimm mörk í níu deildarleikjum fyrir Köln á leiktíðinni en liðið er í áttunda sæti af 14 liðum með 11 stig eftir níu leiki.
Frankfurt er með 16 stig í fjórða sæti.