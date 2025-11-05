Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. nóvember 2025 09:32 Rute Cardoso, ekkja Diogo Jota, sér hér þegar hún mætti á leik Wolves og Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í vetur. Getty/Chris Brunskill Heilnæm og falleg stund náðist á myndband í Porto-maraþonhlaupinu um helgina. Bruno Duarte var náinn vinur Diogo heitins Jota en þeir spiluðu saman í yngri flokkum á sínum tíma. Duarte tók þátt í maraþonhlaupinu í Porto og hljóp í Liverpool-treyju Diogo Jota númer tuttugu. Þar með er tengingin við Jota ekki upptalin. Rute Cardoso, ekkja Jota, var mætt til að hvetja Duarte til dáða. Það náðist síðan myndband af því þegar Duarte hleypur til ekkju Jota og faðmar hana í miðju hlaupi. Svo sannarlega tilfinningaþrungin stund fyrir alla sem hlut eiga að máli. Það má sjá myndbandið með því að fletta hér fyrir neðan. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible) Enski boltinn Andlát Diogo Jota Mest lesið Kristófer Acox kallar sig glæpamann Körfubolti Littler kjörinn kynþokkafyllsti íþróttamaður heims Sport Arnar Gunnlaugsson las yfir vælandi fýlupúkum hjá Real Madrid Fótbolti Besta tenniskona heims tekur þátt í nýrri „Baráttu kynjanna“ Sport Þurfti að kaupa nýjan iPhone fyrir alla í liðinu Fótbolti Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu Enski boltinn Sjáðu sigurmark Liverpool á móti Real Madrid og mörkin hjá Arsenal í Prag Fótbolti Arsenal jafnaði rúmlega aldargamalt félagsmet Fótbolti Segir Amorim ekki geta gert kraftaverk Fótbolti Liverpool vann risaslaginn Fótbolti Fleiri fréttir Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ „Haaland er þetta góður“ Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Loksins West Ham-sigur í London Úlfarnir ráku Pereira Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Liverpool loks á sigurbraut á ný Pedro afgreiddi Tottenham Arsenal með sjö stiga forystu á toppnum Andri Lucas í beinni í Doc Zone: „Við setjum hann í skeytin“ Amad bjargaði stigi fyrir United Andri Lucas var kóngurinn á King Power í dag Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð Sjá meira