Fótbolti

Um­boðs­maður hótaði leik­manni með byssu

Siggeir Ævarsson skrifar
Myndin tengist fréttinni óbeint.
Myndin tengist fréttinni óbeint. Getty Images

Umboðsmaður sem starfar í ensku úrvalsdeildinni var handtekinn á dögunum eftir að leikmanni var hótað með byssu þar sem hann var á göngu í Lundúnum. 

Fréttir af atvikinu eru nokkuð óljósar en hvorki hefur verið greint frá nafni leikmannsins né umboðsmannsins. Í breskum fjölmiðlum er þó gjarnan vísað til þess að leikmaðurinn sé á þrítugsaldri og metinn á 60 milljónir punda.

Leikmaðurinn ónefndi ku hafa verið á göngu ásamt vini sínum á fjölfarinni götu í London þegar honum var hótað með byssu af umboðsmanninu, og þá var öðrum manni einnig hótað og tilraun gerð til fjárkúgunar.

Umboðsmanninum hefur verið sleppt gegn tryggingu og settur í farbann og þá hefur honum einnig verið bannað að hafa samband við leikmanninn og að koma nálægt æfingasvæði félagsins meðan rannsókn málsins stendur yfir.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið