Þeir Aron Jóhannsson og Ólafur Kristjánsson fengu það verkefni að gefa sumarkaupum Liverpool einkunn í Sunnudagsmessunni í gær.
Eftir að hafa orðið Englandsmeistari síðasta vor fór Liverpool mikinn á félagaskiptamarkaðnum í sumar.
Það hefur ekki skilað sér inni á vellinum en Liverpool hefur tapað sex af síðustu sjö deildarleikjum sínum og er í 11. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með átján stig, ellefu stigum á eftir toppliði Arsenal.
Aron reið á vaðið í einkunnagjöfinni og sýndi dýrasta leikmanni sögu ensku úrvalsdeildarinnar, Alexander Isak, enga miskunn.
„Maður verður bara að vera heiðarlegur. Ég held að þetta sé bara tvisturinn,“ sagði Aron. Ólafur var ekki alveg jafn grimmur og gaf Isak fjóra í einkunn.
Báðir voru þeir Aron og Ólafur hrifnastir af Hugo Ekitike af þeim leikmönnum sem Liverpool keypti í sumar. Ólafur gaf honum níu í einkunn en Aron sjö.
Innslagið úr Messunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
Það er enginn vafi í huga helsta knattspyrnusérfræðings breska ríkisútvarpsins. Það er sannkallað krísuástand á Anfield eftir hryllinginn í gær.
Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool ákvað að byrja með Alexander Isak, dýrasta leikmann í sögu félagsins, í leiknum á móti Nottingham Forest á Anfield í gær en það er óhætt að segja að það hafi sprungið í andlitið á honum. Þessi tilraun átti að blása lífi í liðið hans Slot sem hefur átt í erfiðleikum með að koma ferli framherjans á Anfield loksins af stað.
Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, hefur horft upp á sína menn í Liverpool tapa sex af síðustu sjö leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og eftir 3-0 skell á heimavelli á móti Nottingham Forest í dag er liðið dottið niður í neðri hluta töflunnar.
Liverpool var niðurlægt á heimavelli sínum í ensku úrvalsdeildinni í dag og eftir leikinn fór fyrirliðinn Virgil van Dijk í viðtal og vonbrigðin leyndu sér ekki.
Landsleikjaglugginn breytti litlu fyrir Englandsmeistara Liverpool sem töpuðu í dag stórt á heimavelli á móti Nottingham Forest.